Jandarmii au dat cu spray lacrimogen în tribune la meciul Dinamo-Rapid. Ce s-a întâmplat

Duminică seara, Dinamo a primit vizita Rapidului, în cadrul etapei a șasea din play-off-ul SuperLigii, scor 3-1. Partida de pe Arena Națională nu a fost lipsită de incidente și a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine.

Jandarmii au dat cu spray lacrimogen la Dinamo-Rapid

Conform comunicatului emis, la pauză, doi suporteri ai echipei gazdă au generat un conflict în zona grupurilor sanitare de la Tribuna a II-a. Pentru a evita forțele de ordine, unul dintre aceștia „s-a refugiat în zona de dispunere a galeriei dinamoviste din care face parte (sector 111, tribuna a II-a)”.

”Pe timpul aplicării măsurilor de identificare de către jandarmi, ceilalți suporteri ai echipei gazdă au împiedicat forțele de ordine să extragă persoana suspectă de implicarea în altercație, fiind necesară folosirea, pentru scurt timp, a unui pulverizator cu substanță iritant-lacrimogenă. În acest context, în urma analizării împrejurărilor de fapt, vor fi aplicate măsuri legale în consecință”, se mai arată în comunicatul emis de Jandarmerie.

Dinamo, prima victorie în fața giuleștenilor după 11 ani

Dinamo a primit vizita giuleștenilor, duminică seara, în cadrul etapei a șasea, din play-off-ul SuperLigii. Câinii s-au impus pentru prima dată după 11 ani în fața Rapidului cu scorul de 3-1.

Echipa lui Zeljko Kopic a deschis scorul în minutul 39, prin Milanov, din asistul lui Armstrong. Golul de 2-0 a venit în minutul 59. Cîrjan a băgat balonul în poartă printr-un șut la colțul lung.

În minutul 71, Musi l-a învins pe Aioani și a înscris golul de 3-0 pentru alb-roșii.

Spre finalul partidei, în minutul 88, Paraschiv a mai spălat din rușinea Rapidului și a înscris singurul gol al echipei.

În urma rezultatului, Dinamo a urcat pe locul 4, cu 42 de puncte, și speră la un loc în Conference League. Pe cealaltă parte, Rapid este la un loc distanță, pe 5, și are acumulate 32 de puncte.

