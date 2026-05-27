Mesajul transmis de Shakira pentru Gerard Pique, la 4 ani de la divorț: „Sunt îndrăgostită”

La 4 ani de la separare, Shakira are un mesaj pentru fostul ei soț, fotbalistul Gerard Pique. Ea ține să îi mulțumească acestuia pentru cei doi copii și pentru timpul petrecut ca familie, scrie La Vanguardia.

Într-un interviu acordat ziarului britanic The Times, artista și-a exprimat recunoștința continuă față de tatăl copiilor ei.

„Voi păstra mereu în inima mea recunoștința față de tatăl copiilor mei și pentru că m-a făcut mama care sunt”, a declarat ea, referindu-se la Milan și Sasha, născuți în timpul relației cu Piqué.

Shakira a rememorat, de asemenea, procesul dificil prin care a trecut după despărțire, confirmând că a fost una dintre cele mai dificile perioade din viața ei. Ea a explicat că despărțirea a marcat sfârșitul proiectului familial pe care spera să-l mențină pentru totdeauna, deși consideră că întreaga experiență a ajutat-o ​​să devină mai puternică și să înfrunte viața dintr-o perspectivă diferită.

Cântăreața a recunoscut că fiii ei au fost primordiali în a o ajuta să depășească acea perioadă dificilă. Atât Milan, cât și Sasha ocupă acum centrul vieții sale. Cântăreața columbiană a mărturisit, de asemenea, că maternitatea i-a permis să descopere o nouă versiune a ei înșiși.

După ce a încheiat o etapă a turneului său, „Las mujeres ya no lloran”, Shakira se bucură de odihnă înainte de a începe o nouă serie de concerte în Statele Unite. Turneul va începe în iunie și va vizita orașe precum New York, Miami, Los Angeles și Houston, pe lângă concertul său programat la finala Cupei Mondiale FIFA din New Jersey, pe 19 iulie.

În ceea ce privește planul sentimental, artista a precizat că nu ia în considerare începerea unei noi relații pe termen scurt. Deși a fost asociată cu diverse celebrități și sportivi în ultimii ani, Shakira a afirmat că atenția sa este complet concentrată asupra copiilor și a carierei sale muzicale. „Sunt îndrăgostită de munca mea ca niciodată”, a mărturisit ea, adăugând că se bucură din plin și de această nouă etapă a independenței personale.

