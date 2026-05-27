Reuters: Un comandant ucrainean de rang înalt vede un „moment de cotitură" iminent în războiul cu Rusia: „Următoarele șase luni sunt cele mai critice"

Un comandant militar ucrainean de rang înalt a declarat pentru Reuters că Ucraina are o fereastră de aproximativ șase luni pentru a prelua inițiativa pe front în fața Rusiei și pentru a-și consolida poziția înaintea unor eventuale negocieri de pace. În opinia sa, după mai bine de patru ani de război, se apropie un „moment de cotitură”.

„Următoarele șase luni sunt cele mai critice”

Generalul de brigadă Andriy Bilețki, comandantul celui de-al treilea corp de armată al Ucrainei, considerat una dintre cele mai respectate formațiuni de luptă ale țării, a declarat într-un interviu acordat Reuters că armata rusă este, în opinia sa, epuizată și nu mai poate realiza progrese importante.

Potrivit acestuia, dacă armata ucraineană își menține ritmul în lunile următoare, ar putea prelua inițiativa de-a lungul liniei frontului și ar putea forța Rusia să renunțe la obiectivul de a ocupa complet regiunea Donețk, în estul Ucrainei.

„Cred că următoarele șase până la nouă luni vor fi un moment de cotitură”, a declarat Biletsky dintr-o locație subterană secretă din regiunea Harkov, din nord-estul țării.

„Mai precis, cred că următoarele șase luni sunt cele mai critice”, a spus el.

Regiunea Donețk, punct-cheie în eventualele negocieri

Controlul asupra regiunii Donețk rămâne unul dintre principalele obstacole în negocierile de pace susținute de Statele Unite, aflate în impas. Rusia cere controlul întregii regiuni, în timp ce Ucraina refuză să se retragă din teritoriile pe care Moscova nu a reușit să le cucerească.

„Trebuie să stabilim direcțiile în care ne putem consolida pozițiile, să cucerim câteva puncte strategice și apoi să purtăm discuții cu rușii dintr-o poziție de forță, nu de slăbiciune, cu privire la un armistițiu cu adevărat stabil”, a declarat Biletsky.

Acesta, lider politic de dreapta și fondator al Batalionului Azov, comandă în prezent zeci de mii de militari și spune că un astfel de obiectiv este realizabil „din punct de vedere militar”.

Ministerul rus al Apărării nu a răspuns imediat solicitării Reuters pentru un punct de vedere privind declarațiile sale. La rândul său, președintele rus Vladimir Putin a susținut recent că războiul se apropie de final și și-a reiterat obiectivul unei victorii în Ucraina.

Potrivit Reuters, avansul Rusiei a fost complicat inclusiv de decizia miliardarului Elon Musk de a refuza forțelor Moscovei accesul la serviciul de internet prin satelit Starlink. În același timp, Kievul și-a intensificat atacurile cu drone de rază medie asupra logisticii și apărării aeriene ruse, contribuind la lovituri asupra unor instalații petroliere și obiective militare din Rusia.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat săptămâna trecută că Ucraina a recucerit aproape 600 de kilometri pătrați de teritoriu în 2026, cifră pe care Reuters precizează că nu a putut să o verifice independent. Moscova controlează în prezent aproape o cincime din teritoriul ucrainean.

John Helin, analist în cadrul grupului finlandez Black Bird, a declarat pentru Reuters că este de acord cu evaluarea lui Bilețki, susținând că oboseala afectează tot mai mult forțele ruse, în timp ce Ucraina continuă să se confrunte cu lipsa de personal.

Este mult mai probabil ca rușii să se epuizeze înainte ca problemele Ucrainei să ajungă la un punct critic”, a declarat el pentru Reuters.

Totodată, Institutul pentru Studiul Războiului din SUA a transmis luni că forțele ucrainene „contestă în mod activ caracterul pozițional al războiului” și ar putea deveni capabile să desfășoare în curând atacuri mecanizate limitate.

Lupte grele în „centura fortificată” din estul Ucrainei

Trupele rusești continuă ofensiva asupra așa-numitei „Centuri Fortificate” din estul Ucrainei, unde luptele afectează orașul strategic Kostiantînivka, situat în partea sudică a acestui sistem defensiv.

Ansamblul de orașe fortificate reprezintă unul dintre principalele puncte de rezistență ale apărării ucrainene, iar cucerirea sa ar deschide Rusiei calea spre restul regiunii Donbas.

Bilețki a afirmat că trupele sale mențin flancul din jurul orașului Sloviansk, bastionul nordic al acestei linii defensive, obligând forțele ruse să continue atacurile directe.

Potrivit acestuia, aceste asalturi costisitoare au contribuit la epuizarea armatei ruse și au provocat pierderi importante în rândul comandanților de pe teren.

„Lipsa de personal nu le mai permite să avanseze așa cum o făceau acum un an”, a spus comandantul ucrainean.

El a precizat că este prea devreme pentru concluzii după recentele succese ale Kievului, însă Ucraina ar putea profita de situație prin continuarea atacurilor de rază medie și prin înaintări „prudente”.

Bilețki a susținut că Rusia „pierde radical” în privința comunicațiilor de pe front după restricțiile impuse de Elon Musk privind utilizarea Starlink.

Drone, roboți și noua strategie de luptă a Ucrainei

Comandantul ucrainean a descris însă competiția tehnologică dintre cele două tabere drept una echilibrată: Ucraina ar avea avantaj în utilizarea vehiculelor terestre fără pilot și a dronelor grele de bombardament, în timp ce Rusia ar conduce în dezvoltarea dronelor cu fibră optică, imposibil de bruiat.

Corpul pe care îl conduce a devenit un model pentru modernizarea armatei ucrainene, prin schimbarea modului de instruire și integrarea noilor tehnologii în tactica de luptă.

Unitățile sale folosesc drone kamikaze greu detectabile și roboți înarmați cu mitraliere sau lansatoare de rachete pentru a reduce rolul infanteriei, obiectivul fiind ca până în 2027 aproximativ 30% din activități să fie preluate de astfel de sisteme.

„Se va întâmpla anul acesta și cred că vom arăta cum corpul nostru este un exemplu viu în acest sens”, a spus Bilețki.

