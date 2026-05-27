Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan, detalii despre contractul de lobby de 565.000 de dolari pe lună pentru Nicușor Dan: a fost decis în coaliție, votat în CSAT prin corespondență

Premierul demis Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că decizia semnării contractului de lobby încheiat de Administrația Prezidențială pentru consultanță în relațiile cu SUA a fost luată în Coaliție, înaintea moțiunii de cenzură.

„Pe acest subiect, pe pe de-o parte a fost o discuție înainte de moțiunea de cenzură, când s-au discutat câteva probleme care țin de PNRR, care țin de programul SAFE, și au fost toți președinții de partide din coaliția de la vremea respectivă la Cotroceni și s-a ridicat această problemă și a fost deci un acord de principiu pentru a impulsiona, să spunem, reprezentarea intereselor României, după procedura care este valabilă în Statele Unite”, a declarat Ilie Bolojan.

Vot prin corespondență în CSAT

Șeful Executivului precizează că acest contract de lobby cu firma din SUA, a fost votat de CSAT prin vot prin corespondență.

„A fost un vot prin corespondență pe această temă, urmând ca contractul să fie încheiat, așa era votul din CSAT, de către Administrația Prezidențială, din bugetul Administrației Prezidențiale”, a declarat Bolojan.

Reamintim că acest contract de lobby cu firma americană de consultanță costă 565.000 de dolari americani, sumă plătită lunar.

Întrebat dacă România poate deschide ușa Statelor Unite doar prin bani, premierul interimar a precizat că nu este vorba doar despre bani.

„Nu e vorba doar de bani, pentru că dacă se mută într-o astfel de cheie, lucrurile pare că se duc într-o altă parte. În termeni reali, în relația cu Statele Unite, sigur, se folosesc relațiile instituționale pe care le are o țară, ambasade, miniștri și așa mai departe, dar multe țări uzitează și aspectele care țin de o caracteristică a lumii politici americane, care înseamnă instituția lobby-ului”, a declarat Ilie Bolojan.

Propunerea ambasadei României în SUA, încă de pe vremea interimatului lui Bolojan la Cotroceni

Premierul a precizat că, încă de anul trecut trecut, când era președinte interimar la Cotroceni, ambasada României în SUA a trimis o propunere pentru a se încheia un astfel contract de lobby.

„Când eram președinte interimar la Cotroceni, parcă rețin că și atunci ambasada noastră mi-a trimis o propunere de a încheia o zonă de contract de lobby, dar pe care, fiind președinte interimar, nu am putut să iau o decizie de genul acesta, pentru că erau datele pe care le-au când ești interimar, nu ai legitimitatea, așa cum este și la Guvern astăzi, a unei stabilități în funcție și un vot pe care altfel îl are un președinte ales în urma unui scrutin și altfel îl are un interimar”, a declarat Bolojan.

Contractul a fost încheiat de Administrația Prezidențială, alături de firma americană de lobby Eversheds Sutherland. Această firmă i-a susținut financiar și pe foștii candidați la președinția SUA, Joe Biden și Kamala Harris. De asemenea, trei oameni de afaceri din România au contracte încheiate cu această firmă americană de lobby.

