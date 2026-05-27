Cei doi procurori arestați, Gigi Ștefan și Teodor Niță, aduși la ICCJ. Ședința de judecată este secretă

Cei doi procurori arestați, Gigi Ștefan și Teodor Niță, au fost aduși la ICCJ, în urmă cu puțin timp, iar avocații lor încep pledoariile. Ședința de judecată se ține în sala de consiliu și este una secretă.

Gigi Ștefan și Teodor Niță, cei doi magistrați arestați, de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța,se pregăteau, de altfel, prin apărătorii lor, să conteste această măsură. Contestațiile se judecă chiar în aceste momente, la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Astfel, avocatul Ion Cazacu este pregătit să explice instanței, printre altele, că încadrarea juridică a faptei, de instigare la abuz în serviciu, de care e acuzat Teodor Niță, are o problemă.

„Domnul procuror trebuia să își dea seama ca așa-numita faptă care i se impută lui Teodor Niță ar fi avut loc înainte cu două luni ca ea sa fie reglementată prin ordonanță de urgență. Vor fi și alte argumente, mai ales că noi, avocații, nu am avut acces la multe din actele procedurale realizate de procurorul de caz!”, a declarat avocatul, în exclusivitate pentru Gândul.

Amintim că Gigi Ștefan este acuzat de trafic de influență, iar Teodor Nițu, de abuz în serviciu în varianta calificată.

