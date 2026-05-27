Premierul demis Ilie Bolojan, declarație surprinzătoare despre viața personală: „Soţia mea vorbeşte cu ea…”

Premierul demis Ilie Bolojan a vorbit, miercuri, despre relația apropiată pe care o are cu mama sa și a spus că vorbește zilnic cu ea. Mai mult, Bolojan spune că „soția” sa vorbește frecvent cu mama lui, deși acesta nu este căsătorit în prezent.

Premierul demnis nu este căsătorit

„Eu, în general, caut să o sun pe mama o dată pe zi, dimineaţa sau seara, dacă soţia mea vorbeşte cu ea, în paralel. O întrebă dacă este bine, mă întreabă dacă suntem bine, merge în grădină, ca un om care, vă daţi seama, la 87 de ani are anumite preocupări, dar se întreabă cum este, se uită la televizor”, a spus Bolojan, la Digi FM.

De-a lungul ultimilor ani, Bolojan a fost surprins în compania unei singure femei, Ioana, cea care îi este parteneră de viață de cel puțin trei ani.

Fostul primar al orașului Oradea a fost căsătorit timp de 20 de ani cu Florentina Bolojan, alături de care are două fiice. În 2013, cei doi au divorțat.

Ce îi spune mama lui Bolojan premierului

Întrebat pe ce cheltuie cei mai mulți bani lunar, Bolojan a deschis o paranteză. A vorbit despre izolarea pe care o impune funcția de premier și despre prețul pe care îl plătește familia unui om politic. Referitor la întrebarea despre cheltuielile personale, el a spus că poziția de premier nu lasă loc pentru investiții, concedii sau rutine obișnuite. „Este nota de plată pentru anii în care am aruncat cu bani în piață fără să avem creștere economică”.

El a adăugat că mama lui se uită la televizor și urmărește știrile. Tocmai de aceea, prezența lui constantă în spațiul public îi provoacă îngrijorare. „În momentul în care copilul tău este subiect de discuție în fiecare seară, motivat sau nemotivat, nu cred că îi creează o senzație de confort”, a mărturisit Bolojan.

Întrebat dacă mama îl îndeamnă să renunțe la viața publică, el a spus: „Mi-a spus asta de mai multe ori”.

A adăugat însă că ea rămâne, în esență, susținătoarea lui. „Chiar dacă nu mai sunt un copil, tot copil rămâi”, a adăugat premierul demis.

