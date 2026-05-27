Prima pagină » Știri externe » Europa se pregătește pentru scenariul cel mai sumbru: Putin și-ar putea extinde războiul dincolo de granițele Ucrainei în următoarele luni

Europa se pregătește pentru scenariul cel mai sumbru: Putin și-ar putea extinde războiul dincolo de granițele Ucrainei în următoarele luni

Europa se pregătește pentru scenariul cel mai sumbru: Putin și-ar putea extinde războiul dincolo de granițele Ucrainei în următoarele luni
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Armata Rusiei este împotmolită de 4 ani pe câmpurile de luptă ale Ucrainei. Dar persistă încă pericolul declanșării celui de-al Treilea Război Mondial.

Rusia a amenințat recent țările baltice cu ripostă masivă în cazul în care acestea vor permite Ucrainei să inițieze atacuri cu drone ucrainene de pe teritoriile lor.

Putin ar putea ataca NATO în următoarele luni. Trump nu se va implica

Țările vizate sunt Estonia, Letonia și Lituania.  Atacarea unor țări membre NATO de către Rusia ar duce la activarea articolului 5.  Conform tratatului, întreg blocul nord-atlantic ar fi angajat în conflictul cu Rusia și ar furniza toate ajutorul disponibil către țările atacate.

Spre îngrijorarea liderilor europeni,  Donald Trump ar putea ține SUA deoparte de războiul ruso-european. Președintele a amenințat că nu va sprijini țările europene care au refuzat să-l ajute în războiul cu Iran și nu plătesc 5% din PIB pentru apărare.

Potrivit Wall Street Journal , chiar dacă Rusia pare să fie în pierdere, frica în marile capitale europene se intensifică: Putin ar putea extinde conflictul în Europa în următoarele luni. Chiar și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a avertizat: Avertismentul sumbru al lui Tusk care a șocat întreaga Europă. Rusia ar putea ataca un stat NATO „în câteva luni”

Rusia ar putea ieși din  faza războiului hibrid pe care îl duce împotriva Europei din 2022-2023 și ar putea trece la bombardamente convenționale cu rachete și drone asupra marilor  orașe și baze militare europene. La fel ca în cazul Ucrainei, dronele de fabricație iraniană Shahed ar putea fi principalele arme lansate la scară largă de Rusia asupra Europei, pe lângă rachetele balistice și hipersonice de fabricație rusească.

Ce țări sunt vizate?

În ultimele săptămâni, Rusia a făcut declarații din ce în ce mai belicoase împotriva statelor baltice. A amenințat că va bombarda „centre decizionale” din Letonia. Kremlinul a  acuzat  țara baltică că găzduiește operatori de drone ucraineni.

Letonia a respins acuzația. Săptămâna trecută, în Lituania au fost declanșate alarme antiaeriene. Guvernul s-a retras într-un buncăr, după ce presupuse drone rusești s-au apropiat de spațiul său aerian dinspre Belarus.

Apărarea anti-aeriană din Ucraina rezistă totuși în fața atacurilor Rusiei

Economia rusă a avut de suferit după atacul masiv cu 500 drone declanșat de Ucraina în urmă cu două săptămâni. Rusia a ripostat cu un alt atac masiv cu rachete și drone, fiind lovit inclusiv Kievul.

Însă, în ultimul an,  sistemul de apărare ucrainean a reușit să intercepteze peste 70% din proiectile, chiar și fără ajutorul militar din partea SUA. Ucraina  a anunțat că dezvoltă alternative mai ieftine la rachetele americane Patriot pentru a-și întări sistemul de apărare în fața atacurilor Rusiei.

Ministerul de Externe al Poloniei: „Rusia este incapabilă să lanseze o ofensivă împotriva NATO”

Pe de altă parte, Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei a declarat că Rusia nu este capabilă să lanseze o ofensivă de amploare împotriva NATO. N-au fost observate de sateliții din spațiu manevre militare care să sugereze o invazie de amploare.  În schimb, a avertizat că Moscova ar putea recurge la acte de sabotaj și provocări mai intensificate.

„Rusia este în prezent incapabilă să lanseze o ofensivă majoră împotriva NATO și, dacă s-ar pregăti pentru una, am depista-o – uite, am avea o ofensivă prin satelit. Am văzut concentrarea a 100.000 de soldați în jurul Ucrainei, care se acumulează de luni de zile.Astăzi vedem că intențiile lui Putin sunt mai grave decât se aștepta Europa de Vest, așa că nimeni nu va subestima acest aspect. Rusia este capabilă de sabotaje sau provocări efectuate sub pragul unei invazii la scară largă. Și NATO trebuie să fie pregătit pentru astfel de acțiuni..”,    a transmis ministerul polonez de Externe condus de vicepremierul Radosław Sikorski.

Sursa Foto: Shutterstock/President of Russia

Autorul recomandă: Războiul hibrid dintre NATO și Rusia a început de luna trecută. Germania a fost prima țară membră atacată de sabotorii ruși

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Un nou caz de hantavirus a apărut în Spania. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 13
16:33
Un nou caz de hantavirus a apărut în Spania. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 13
PREVIZIUNI Angela Merkel, fostul cancelar al Germaniei, face o previziune sumbră: „Războiul din Ucraina se va încheia peste 10 ani”
15:58
Angela Merkel, fostul cancelar al Germaniei, face o previziune sumbră: „Războiul din Ucraina se va încheia peste 10 ani”
TENSIUNI POLITICO: SUA și Marea Britanie, în dezacord cu Franța privind protecția copiilor online în cadrul Summitului G7
15:25
POLITICO: SUA și Marea Britanie, în dezacord cu Franța privind protecția copiilor online în cadrul Summitului G7
CONTROVERSĂ Mașinile electrice îi lasă în drum pe comisarii de la Bruxelles. Echipa Ursulei von der Leyen rămâne blocată la încărcat în drum spre Strasbourg. Cu ce vehicul se deplasează președinta CE
15:08
Mașinile electrice îi lasă în drum pe comisarii de la Bruxelles. Echipa Ursulei von der Leyen rămâne blocată la încărcat în drum spre Strasbourg. Cu ce vehicul se deplasează președinta CE
RĂZBOI Reuters: Un comandant ucrainean de rang înalt vede un „moment de cotitură” iminent în războiul cu Rusia: „Următoarele șase luni sunt cele mai critice”
14:19
Reuters: Un comandant ucrainean de rang înalt vede un „moment de cotitură” iminent în războiul cu Rusia: „Următoarele șase luni sunt cele mai critice”
CONTROVERSĂ Încă un scandal de corupție în Spania: Garda Civilă a percheziționat sediul Partidului Socialist al premierului Pedro Sánchez. De ce anchetă este vorba
14:17
Încă un scandal de corupție în Spania: Garda Civilă a percheziționat sediul Partidului Socialist al premierului Pedro Sánchez. De ce anchetă este vorba
Mediafax
Româncele nu se mai îngrijesc? Criza economică a golit saloanele de înfrumusețare
Digi24
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe teritoriul ei
Cancan.ro
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Adevarul
Artificiul din noua lege a salarizării: coeficienții scad, dar lefurile cresc. Președintele și miniștrii primesc mii de lei în plus
Mediafax
De ce vara este momentul perfect pentru un „nou început”. Explicația psihologilor
Click
Ce nu se face de Rusalii. 7 superstiții și tradiții respectate de credincioși
Digi24
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon
Cancan.ro
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său: I-a dat un pumn și a...
Ce se întâmplă doctore
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Cercetătorii au detectat o structură uriașă care alimentează viitorul fenomen El Niño
EXCLUSIV Din ce cauză a ieșit fum la metrou, miercuri, la Piața Unirii 2, când trenul a intrat în stație. Călătorii au crezut că este incendiu
16:30
Din ce cauză a ieșit fum la metrou, miercuri, la Piața Unirii 2, când trenul a intrat în stație. Călătorii au crezut că este incendiu
ANUNȚ DIGI a făcut anunțul momentului pentru toți abonații săi. Se întâmplă de la 1 iulie 2026
16:25
DIGI a făcut anunțul momentului pentru toți abonații săi. Se întâmplă de la 1 iulie 2026
EXCLUSIV Zelenski în plan secund. Ștefan Popescu: SUA nu mai au niciun interes în Ucraina
16:22
Zelenski în plan secund. Ștefan Popescu: SUA nu mai au niciun interes în Ucraina
ACTUALITATE Taxi cartel pe Otopeni. Consiliul Concurenței a amendat COTAR și 18 companii care s-au  asociat ca să elimine de pe piață un operator de transport
16:22
Taxi cartel pe Otopeni. Consiliul Concurenței a amendat COTAR și 18 companii care s-au  asociat ca să elimine de pe piață un operator de transport
VIDEO O nouă serie de gafe și momente de blocaj marca Nicușor Dan. Cum a arătat prestația președintelui la Summitul pentru Combaterea Dezinformării
15:57
O nouă serie de gafe și momente de blocaj marca Nicușor Dan. Cum a arătat prestația președintelui la Summitul pentru Combaterea Dezinformării
INEDIT Un medic anestezist din Suceava intra drogat în operații. Salvatorul de vieți dădea iama în farmacia cu stupefiante
15:54
Un medic anestezist din Suceava intra drogat în operații. Salvatorul de vieți dădea iama în farmacia cu stupefiante

Cele mai noi

Trimite acest link pe