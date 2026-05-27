Armata Rusiei este împotmolită de 4 ani pe câmpurile de luptă ale Ucrainei. Dar persistă încă pericolul declanșării celui de-al Treilea Război Mondial.

Rusia a amenințat recent țările baltice cu ripostă masivă în cazul în care acestea vor permite Ucrainei să inițieze atacuri cu drone ucrainene de pe teritoriile lor.

Țările vizate sunt Estonia, Letonia și Lituania. Atacarea unor țări membre NATO de către Rusia ar duce la activarea articolului 5. Conform tratatului, întreg blocul nord-atlantic ar fi angajat în conflictul cu Rusia și ar furniza toate ajutorul disponibil către țările atacate.

Spre îngrijorarea liderilor europeni, Donald Trump ar putea ține SUA deoparte de războiul ruso-european. Președintele a amenințat că nu va sprijini țările europene care au refuzat să-l ajute în războiul cu Iran și nu plătesc 5% din PIB pentru apărare.

Potrivit Wall Street Journal , chiar dacă Rusia pare să fie în pierdere, frica în marile capitale europene se intensifică: Putin ar putea extinde conflictul în Europa în următoarele luni. Chiar și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a avertizat că Rusia ar putea ataca un stat NATO „în câteva luni"

Rusia ar putea ieși din faza războiului hibrid pe care îl duce împotriva Europei din 2022-2023 și ar putea trece la bombardamente convenționale cu rachete și drone asupra marilor orașe și baze militare europene. La fel ca în cazul Ucrainei, dronele de fabricație iraniană Shahed ar putea fi principalele arme lansate la scară largă de Rusia asupra Europei, pe lângă rachetele balistice și hipersonice de fabricație rusească.

Ce țări sunt vizate?

În ultimele săptămâni, Rusia a făcut declarații din ce în ce mai belicoase împotriva statelor baltice. A amenințat că va bombarda „centre decizionale” din Letonia. Kremlinul a acuzat țara baltică că găzduiește operatori de drone ucraineni.

Letonia a respins acuzația. Săptămâna trecută, în Lituania au fost declanșate alarme antiaeriene. Guvernul s-a retras într-un buncăr, după ce presupuse drone rusești s-au apropiat de spațiul său aerian dinspre Belarus.

Economia rusă a avut de suferit după atacul masiv cu 500 drone declanșat de Ucraina în urmă cu două săptămâni. Rusia a ripostat cu un alt atac masiv cu rachete și drone, fiind lovit inclusiv Kievul.

Însă, în ultimul an, sistemul de apărare ucrainean a reușit să intercepteze peste 70% din proiectile, chiar și fără ajutorul militar din partea SUA. Ucraina a anunțat că dezvoltă alternative mai ieftine la rachetele americane Patriot pentru a-și întări sistemul de apărare în fața atacurilor Rusiei.

Ministerul de Externe al Poloniei: „Rusia este incapabilă să lanseze o ofensivă împotriva NATO”

Pe de altă parte, Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei a declarat că Rusia nu este capabilă să lanseze o ofensivă de amploare împotriva NATO. N-au fost observate de sateliții din spațiu manevre militare care să sugereze o invazie de amploare. În schimb, a avertizat că Moscova ar putea recurge la acte de sabotaj și provocări mai intensificate.

„Rusia este în prezent incapabilă să lanseze o ofensivă majoră împotriva NATO și, dacă s-ar pregăti pentru una, am depista-o – uite, am avea o ofensivă prin satelit. Am văzut concentrarea a 100.000 de soldați în jurul Ucrainei, care se acumulează de luni de zile.Astăzi vedem că intențiile lui Putin sunt mai grave decât se aștepta Europa de Vest, așa că nimeni nu va subestima acest aspect. Rusia este capabilă de sabotaje sau provocări efectuate sub pragul unei invazii la scară largă. Și NATO trebuie să fie pregătit pentru astfel de acțiuni..”, a transmis ministerul polonez de Externe condus de vicepremierul Radosław Sikorski.

