Panicǎ printre călători la metroul din Piața Unirii. Pasagerii au coborât din tren după ce tunelul s-a umplut de fum

Momente de panică, miercuri, în stația de metrou Piața Unirii, după ce mai mulți călători au observat fum dens venind din tunel, chiar în momentul în care trenul a ajuns în stație. Speriați, oamenii au coborât rapid din vagoane, fără să știe ce se întâmplă.

Fumul nu ieșea din garnitură, ci din zona tunelului și a căii de rulare. În câteva minute, peronul s-a aglomerat, iar atmosfera a devenit tensionată, având în vedere că nu existau explicații clare despre sursa fumului.

Polițiștii au coborât pe peron pentru a calma oamenii

La fața locului și-au făcut apariția polițiști și angajați Metrorex, care au încercat să liniștească pasagerii. Mai multe persoane au început să filmeze scenele și să posteze imagini pe rețelele sociale. Până în acest moment, cauza exactă a degajărilor de fum nu este cunoscută. Nu au fost raportate victime sau persoane care să aibă nevoie de îngrijiri medicale.

