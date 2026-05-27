Mașinile electrice îi lasă în drum pe comisarii de la Bruxelles. Echipa Ursulei von der Leyen rămâne blocată la încărcat în drum spre Strasbourg. Cu ce vehicul se deplasează președinta CE

Oficialii de la Bruxelles sunt supuși unor „neplăceri“ repetate în călătoriile lor, dezvăluie publicația Politico. Potrivit sursei citate, comisarii europeni sunt nemulțumiți că deplasările lor la Strasbourg implică o oprire la o stație de service din Luxemburg pentru a-și reîncărca vehiculele electrice — ale căror baterii nu reușesc să parcurgă distanța de 440 de kilometri de la Bruxelles.

Pauza de pe marginea drumului a devenit o sursă tot mai mare de iritare pentru unii membri ai echipei Ursulei von der Leyen, au declarat mai multe surse pentru POLITICO, în contextul în care flota ecologică a Executivului UE se confruntă cu dificultăți în a parcurge, într-o singură, etapă drumul obișnuit către Parlamentul European.

Cât timp petrec pe drumuri oficialii europeni

Mașinile — puse la dispoziție de Comisie pentru a-i transporta pe comisarii președintei CE la îndatoririle oficiale — au nevoie de aproximativ 20-30 de minute pentru a se încărca și astfel transformă o călătorie cu mașina, care durează deja cinci ore, într-o călătorie și mai obositoare, au declarat sursele.

Plângerile lor sunt în concordanță cu poziția grupurilor politice și a grupurilor de presiune din industrie, care susțin că Executivul european insistă ca tranziția ecologică să se desfășoare într-un ritm mai rapid decât permit obiceiurile consumatorilor — sau infrastructura de încărcare.

În timp ce Comisia dorea să elimine treptat vânzarea de vehicule cu motor cu ardere internă începând cu anul 2035, industria auto și susținătorii săi politici au afirmat, în mod constant, că infrastructura și obiceiurile de cumpărare nu sunt încă pregătite pentru acest termen. Consumatorii invocă adesea „anxietatea legată de autonomia bateriei” ca motiv principal pentru care nu achiziționează un vehicul electric.

Mașinile electrice ale Bruxelles-ului fac parte din eforturile Comisiei de a-și ecologiza activitatea — o inițiativă lansată în 2022, în timpul primului mandat a Ursulei von der Leyen, și reafirmată în decembrie anul trecut. Aceasta presupune transformarea flotei sale de 128 de vehicule într-una cu emisii zero până în 2027. Potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei, aproximativ 80 % din flotă este în prezent electrică.

Un alt oficial a declarat că flota include modele BMW de dimensiuni mari, care nu sunt potrivite pentru deplasări pe distanțe lungi fără reîncărcare. Comisia nu a confirmat modelul de vehicul utilizat în cadrul flotei.

O sursă Politico a dezvăluit că problema necesității de a face opriri pentru reîncărcare a fost adusă în discuție în cadrul unei ședințe a Colegiului comisarilor de la începutul acestui an, după ce unul dintre comisari s-a plâns de inconvenientele pe care le prezintă vehiculele electrice. Li s-a spus să discute această chestiune cu comisarul pentru buget, Piotr Serafin, care se ocupă de aspectele administrative.

Alternativa la oprire este să conduci cu viteză foarte redusă pe autostradă pentru a economisi energia bateriei. „Dar nu prea funcționează”, a spus un funcționar care lucrează pentru un comisar „iritat“. În acest fel, călătoria poate dura până la șapte ore, a spus un alt funcționar.

De ce refuză comisarii să călătorească cu trenul

Comisarii sunt reticenți să călătorească cu trenul spre Strasbourg, deoarece ar putea fi nevoiți să poarte convorbiri telefonice delicate pe parcurs, a declarat un funcționar care lucrează pentru un al doilea comisar nemulțumit. Totuși, aceștia sunt nemulțumiți și de faptul că trebuie să oprească trenul pentru a reîncărca bateriile, uneori târziu în noapte, după săptămâni lungi de ședințe plenare, când sunt nerăbdători să se întoarcă la Bruxelles, au spus ei.

Un comisar pare să fi găsit o altă soluție pentru a ocoli problema: trei oficiali au declarat că Olivér Várhelyi, din Ungaria, s-a deplasat uneori la Strasbourg într-o dubiță împreună cu echipa sa, renunțând la mașina oficială.

Ursula von der Leyen nu foslosește o mașină electrică

Ursula Von der Leyen este scutită de problema vehiculelor electrice. Mașina președintei Comisiei trebuie să fie blindată din motive de securitate, a declarat un oficial, adăugând că, în prezent, nu există niciun model electric blindat adecvat.

