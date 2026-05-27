Prima pagină » Știri politice » George Simion reacţionează la eticheta „vector de dezinformare”, primită la un eveniment patronat şi găzduit de Nicuşor Dan: „Încearcă să pună eticheta de «dezinformare» pe orice voce critică, fie politică, fie din mass-media”

George Simion reacţionează la eticheta „vector de dezinformare”, primită la un eveniment patronat şi găzduit de Nicuşor Dan: „Încearcă să pună eticheta de «dezinformare» pe orice voce critică, fie politică, fie din mass-media”

Luiza Dobrescu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Liderul AUR, George Simion, a reacţionat în urma faptului că ONG-ul „România imună” s-a folosit de fotografiile mai multor membrii ai partidului său ca să ilustreze rezultatele unui raport pe care membrii organizaţiei l-au întocmit în urma unei analize media care s-a derulat pe parcursul a patru luni, spun aceştia.

Vezi galeria foto
7 poze

În „Raportul național privind dezinformarea din rețelele sociale din România” au fost inserate fotografii şi titluri din care reiese că George Simion este un „vector care răspândeşte dezinformarea”, alături de prim-vicepreşedintele Dan Dungaciu şi deputatul Dan Tanasă care apar în fotografiile postate pe peretele de prezentare a concluziilor celor care s-au ocupat de studiu.

„Mi se pare ironic că exact oamenii care au construit campania prezidenţială de anul trecut pe frică şi manipulare vorbesc astăzi despre „dezinformare”.

Cine le-a spus românilor că vine apocalipsa dacă nu iese candidatul sistemului? Cine le-a spus că pică leul, că fug investitorii, că ieşim din UE, că „vin ruşii”? Cine garanta în campanie că nu cresc taxele şi că nu se măreşte TVA-ul, iar după alegeri a făcut exact opusul?

Românii au văzut foarte clar cine a intoxicat spaţiul public în ultimele luni. Când realitatea îi loveşte, încearcă acum să pună eticheta de „dezinformare” pe orice voce critică, fie politică, fie din mass-media.

Asta nu mai ţine. Oamenii compară ce li s-a promis cu ce trăiesc astăzi”, a declarat George Simion, pentru Gândul.

Evenimentul a avut loc, miercuri, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni şi s-a derulat sub patronajul Administraţiei Prezidenţiale, respectiv preşedintele Nicuşor Dan.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

După CNA, Gândul a sesizat și ANCOM despre abuzurile Google în România. Gigantul tech limitează accesul publicului la site în condițiile în care traficul direct, fără să treacă prin filtrele Google, aproape s-a triplat. Publicăm noi cifre interne care dovedesc, încă o dată, reaua intenție a Google

George Simion, dat ca exemplu de dezinformare la Summitul de la Cotroceni, la care a participat Nicușor Dan

Recomandarea video

Citește și

PREVIZIUNI Angela Merkel, fostul cancelar al Germaniei, face o previziune sumbră: „Războiul din Ucraina se va încheia peste 10 ani”
15:58
Angela Merkel, fostul cancelar al Germaniei, face o previziune sumbră: „Războiul din Ucraina se va încheia peste 10 ani”
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan, detalii despre contractul de lobby de 565.000 de dolari pe lună pentru Nicușor Dan: a fost decis în coaliție, votat în CSAT prin corespondență
15:08
Ilie Bolojan, detalii despre contractul de lobby de 565.000 de dolari pe lună pentru Nicușor Dan: a fost decis în coaliție, votat în CSAT prin corespondență
FLASH NEWS Sindicaliştii îl transmit lui Ilie Bolojan că Poşta Română „nu este proprietatea temporară a unui Guvern demis”
15:06
Sindicaliştii îl transmit lui Ilie Bolojan că Poşta Română „nu este proprietatea temporară a unui Guvern demis”
FLASH NEWS Premierul demis Ilie Bolojan, declarație surprinzătoare despre viața personală: „Soţia mea vorbeşte cu ea…”
15:06
Premierul demis Ilie Bolojan, declarație surprinzătoare despre viața personală: „Soţia mea vorbeşte cu ea…”
POLITICĂ Bolojan întoarce spatele crizei din România și pleacă la Chișinău. Premierul demis merge în Moldova la un eveniment dedicat primarilor de peste Prut
14:10
Bolojan întoarce spatele crizei din România și pleacă la Chișinău. Premierul demis merge în Moldova la un eveniment dedicat primarilor de peste Prut
FLASH NEWS Ilie Bolojan anunță că l-a mandatat pe ministrul Pîslaru să negocieze cu Comisia Europeană creșterea eșalonată a salariilor demnitarilor
13:55
Ilie Bolojan anunță că l-a mandatat pe ministrul Pîslaru să negocieze cu Comisia Europeană creșterea eșalonată a salariilor demnitarilor
Mediafax
Româncele nu se mai îngrijesc? Criza economică a golit saloanele de înfrumusețare
Digi24
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe teritoriul ei
Cancan.ro
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Adevarul
Artificiul din noua lege a salarizării: coeficienții scad, dar lefurile cresc. Președintele și miniștrii primesc mii de lei în plus
Mediafax
De ce vara este momentul perfect pentru un „nou început”. Explicația psihologilor
Click
Ce nu se face de Rusalii. 7 superstiții și tradiții respectate de credincioși
Digi24
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon
Cancan.ro
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său: I-a dat un pumn și a...
Ce se întâmplă doctore
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Cercetătorii au detectat o structură uriașă care alimentează viitorul fenomen El Niño
NEWS ALERT Un nou caz de hantavirus a apărut în Spania. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 13
16:33
Un nou caz de hantavirus a apărut în Spania. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 13
EXCLUSIV Din ce cauză a ieșit fum la metrou, miercuri, la Piața Unirii 2, când trenul a intrat în stație. Călătorii au crezut că este incendiu
16:30
Din ce cauză a ieșit fum la metrou, miercuri, la Piața Unirii 2, când trenul a intrat în stație. Călătorii au crezut că este incendiu
ANUNȚ DIGI a făcut anunțul momentului pentru toți abonații săi. Se întâmplă de la 1 iulie 2026
16:25
DIGI a făcut anunțul momentului pentru toți abonații săi. Se întâmplă de la 1 iulie 2026
EXCLUSIV Zelenski în plan secund. Ștefan Popescu: SUA nu mai au niciun interes în Ucraina
16:22
Zelenski în plan secund. Ștefan Popescu: SUA nu mai au niciun interes în Ucraina
ACTUALITATE Taxi cartel pe Otopeni. Consiliul Concurenței a amendat COTAR și 18 companii care s-au  asociat ca să elimine de pe piață un operator de transport
16:22
Taxi cartel pe Otopeni. Consiliul Concurenței a amendat COTAR și 18 companii care s-au  asociat ca să elimine de pe piață un operator de transport
VIDEO O nouă serie de gafe și momente de blocaj marca Nicușor Dan. Cum a arătat prestația președintelui la Summitul pentru Combaterea Dezinformării
15:57
O nouă serie de gafe și momente de blocaj marca Nicușor Dan. Cum a arătat prestația președintelui la Summitul pentru Combaterea Dezinformării

Cele mai noi

Trimite acest link pe