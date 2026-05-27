Liderul AUR, George Simion, a reacţionat în urma faptului că ONG-ul „România imună” s-a folosit de fotografiile mai multor membrii ai partidului său ca să ilustreze rezultatele unui raport pe care membrii organizaţiei l-au întocmit în urma unei analize media care s-a derulat pe parcursul a patru luni, spun aceştia.

În „Raportul național privind dezinformarea din rețelele sociale din România” au fost inserate fotografii şi titluri din care reiese că George Simion este un „vector care răspândeşte dezinformarea”, alături de prim-vicepreşedintele Dan Dungaciu şi deputatul Dan Tanasă care apar în fotografiile postate pe peretele de prezentare a concluziilor celor care s-au ocupat de studiu.

„Mi se pare ironic că exact oamenii care au construit campania prezidenţială de anul trecut pe frică şi manipulare vorbesc astăzi despre „dezinformare”. Cine le-a spus românilor că vine apocalipsa dacă nu iese candidatul sistemului? Cine le-a spus că pică leul, că fug investitorii, că ieşim din UE, că „vin ruşii”? Cine garanta în campanie că nu cresc taxele şi că nu se măreşte TVA-ul, iar după alegeri a făcut exact opusul? Românii au văzut foarte clar cine a intoxicat spaţiul public în ultimele luni. Când realitatea îi loveşte, încearcă acum să pună eticheta de „dezinformare” pe orice voce critică, fie politică, fie din mass-media. Asta nu mai ţine. Oamenii compară ce li s-a promis cu ce trăiesc astăzi”, a declarat George Simion, pentru Gândul.

Evenimentul a avut loc, miercuri, în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni şi s-a derulat sub patronajul Administraţiei Prezidenţiale, respectiv preşedintele Nicuşor Dan.

George Simion, dat ca exemplu de dezinformare la Summitul de la Cotroceni, la care a participat Nicușor Dan