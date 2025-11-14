Prima pagină » Actualitate » TOP 15 – Meseriile viitorului. Ce job-uri vor apărea în 2035 și ce salarii vor primi românii pentru ele

14 nov. 2025, 08:18, Actualitate
V-ați gândit care ar putea fi meseriile viitorului? Iată un tabel în care vă prezentăm joburile care au potențil să apară în 2035, dar și salariile pe care românii le-ar putea primi pentru ele. Nivelul de automatizare ar putea ajunge la 80%, iar veniturile lunare ar putea fi consistente.

La momentul actual, Inteligența Artificială începe să ocupe un loc tot mai important în viața de zi cu zi, existând și îngrijorări că ar putea să înlocuiască mai multe tipuri de joburi care sunt îndeplinite, în prezent, de lucrători. Specialiștii analizează fenomenul prezent, iar apariția unor noi meserii nu este exclusă.

Altfel, în rândurile de mai jos, veți descoperi un tabel ce conține meseriile viitorului, dar și salariile care ar putea fi încasate în urma lor. Este vorba despre un tabel ce conține joburi care ar putea fi disponibile din 2035.

Meseriile viitorului: mecanic de drone livratoare sau specialist în detox digital

Prima meserie din acest tabel este curator de inteligență artificială. Pentru această poziție, nivelul de automatizare s-ar situa la 70%, iar salariul lunar ar putea atinge 4.500 de euro (22.500 de lei). Competențe cheie: etică AI, prompt design, psihologie digitală.

În cazul unui arhitect de metavers, salariul lunar ar putea fi de 5.000 de euro (25.000 de lei), iar nivelul de automatizare s-ar situa la 60%. Competențe cheie: VR, 3D design, storytelling interactiv.

În cazul unui fermier urban de microplante, salariul lunar ar putea fi de 2.800 de euro (14.000 de lei), iar nivelul de automatizare ar putea fi de 30%. Competențe cheie: horticultură, senzori IoT, sustenabilitate.

Un specialist în detox digital ar putea câștiga 3.200 de euro (16.000 de lei), iar nivelul de automatizare ar putea fi la 10%. Competențe cheie: psihologie, coaching, empatie.

Un mecanic de drone livratoare ar putea câștiga 3.600 de euro (18.000 de lei), iar nivelul de automatizare ar putea fi de 50%. Competențe cheie: electronică, AI de navigație, mentenanță.

Inginer de emoții artificială cu salariu de mii de euro

Un inginer de emoții artificiale ar putea câștiga 6.000 de euro (30.000 de lei), iar nivelul de automatizare s-ar situa la 80%. Competențe cheie: AI, neuroștiințe, artă generativă.

Un profesor de gândire critică augmentată ar putea câștiga 4.200 de euro lunar (21.000 de lei), iar nivelul de automatizare ar fi de 20%. Competențe cheie: educație, logică, etică AI.

Un designer de realități alternative ar putea încasa un salariu de 4.800 de euro (24.000 de lei), iar nivelul de automatizare ar ajunge la 65%. Competențe cheie: AR/VR, UX, fizică simulată.

Un consilier în tranziție robo-umană ar putea câștiga 3.900 de euro pe lună (19.500 de lei), iar nivelul de automatizare s-ar putea situa la 40%. Competențe cheie: filosofie, psihologie, tehnologie.

Meseriile viitorului: joburi care vor apărea până în 2035 și salariile aferente

Avocat pentru drepturile AI sau programatorul ADN digital se află printre meseriile viitorului

Un programator ADN digital ar putea încasa 6.500 de euro lunar (32.500 de lei). Nivelul de automatizare ar putea ajunge la 75%. Competențe cheie: bioinformatică, genetică sintetică.

Un specialist în energie regenerabilă portabilă ar putea încasa lunar 3.700 de euro (18.500 de lei). Nivelul de automatizare ar putea ajunge la 45%. Competențe cheie: fizică aplicată, nanotehnologie, inginerie.

O altă meserie care ar putea să apară în următorul deceniu reprezintă avocatul pentru drepturile AI. Acesta ar putea încasa un salariu lunar de 5.500 de euro (27.500 de lei). Nivelul de automatizare ar putea atinge pragul de 50%. Competențe cheie: drept digital, etică, legislație AI.

Un creator de amintiri virtuale ar putea câștiga circa 4.000 de euro, lunar (20.000 de lei). Gradul de automatizare ar putea fi de 60%. Competențe cheie: AI vizuală, storytelling, psihologie.

Un analist de sustenabilitate globală ar putea câștiga 4.600 de euro pe lună (23.000 de lei). Gradul de automatizare ar putea fi de 35%. Competențe cheie: economie verde, analiză de date, geopolitică.

Un inginer de protecție climatică urbană ar putea câștiga 5.200 de euro lunar (26.000 de lei). Nivelul de automatizare poate ajunge la 40%. Competențe cheie: inginerie ambientală, AI, urbanism.

