Meta a început să testeze Instagram Plus, serviciul pe bază de abonament plătit. Cât costă și ce oferă această aplicație premium cu funcții avansate

Compania Meta a început să testeze integrarea unui serviciu de abonament plătit, Instagram Plus, care va oferi funcții exclusive pentru conținutul partajat în Stories, cum ar fi modul de previzualizare, liste de public limitate și posibilitatea de a extinde Stories dincolo de 24 de ore.

Așa cum a anunțat compania de tehnologie condusă de Mark Zuckerberg, în ianuarie anul acesta, Meta a lucrat la încorporarea unui model de abonament plătit cu funcții exclusive pentru aplicațiile Instagram, Facebook și WhatsApp, cu scopul de a stimula „o productivitate și o creativitate sporite” și de a oferi „o experiență premium”, potrivit eleconomista.es.

Acum, compania a început să testeze cu Instagram Plus, un nou serviciu de abonament disponibil în prezent într-un mod limitat pentru unii utilizatori, care oferă noi funcții pentru partajarea Stories pe rețeaua socială, funcții la care utilizatorii cu opțiunea gratuită nu vor avea acces.

Aceste funcții includ posibilitatea de a extinde durata Stories, dincolo de 24 de ore, precum și posibilitatea de a crea liste de public limitate dincolo de opțiunea „Prieteni apropiați”. Cu alte cuvinte, poți crea liste închise de utilizatori cu care dorești să partajezi povești, făcându-le disponibile doar acelor persoane.

A fost inclus și un mod de previzualizare, permițând utilizatorilor să vizualizeze conținutul poveștilor, fără a apărea ca spectatori. În plus, oferă indicatori avansați, cum ar fi numărul de persoane care au revăzut povestea publicată și facilitează căutarea în lista de spectatori, în loc să fie nevoie să deruleze prin întreaga listă.

O altă funcție exclusivă permite utilizatorilor să evidențieze o poveste pe săptămână pentru a ajunge la un public mai larg. Totodată, a fost adăugat și un „Super Like” animat, care poate fi trimis poveștilor pentru a arăta un plus de apreciere.

Acest lucru a fost împărtășit de analistul Mat Navarra într-o postare pe Threads, care a avut acces la noua opțiune de abonament, confirmată chiar de companie. Mai exact, un purtător de cuvânt al Meta a declarat că Instagram Plus a fost lansat ca test în mai multe țări la nivel global, inclusiv Filipine, Japonia și Mexic, deși accesul este limitat la un grup mic de utilizatori.

Între timp, pe pagina de ajutor Instagram Plus, Meta explică faptul că această funcție „nu este disponibilă pentru toată lumea, în acest moment”, deși nu specifică regiunile în care a fost lansat testul.

În ceea ce privește prețurile, potrivit unor utilizatori care au avut acces la Instagram Plus, așa cum a relatat Navarra, abonamentul este disponibil în Filipine pentru 65PH pe lună (aproximativ 0,94 EUR).

În Mexic, versiunea de probă a fost lansată pentru 39MX (aproximativ 1,87 EUR), iar în Japonia pentru 329Y (1,80 EUR). Cu toate acestea, este oferită și o perioadă de probă gratuită de o lună.

„Sperăm că aceste versiuni de probă ne vor ajuta să înțelegem ce apreciază cel mai mult utilizatorii într-o suită de funcții premium”, a declarat un purtător de cuvânt al Meta, confirmând, de asemenea, versiunea de probă într-o declarație către Engadget.

Cum poți vizualiza starea cuiva pe WhatsApp pe ascuns. Trucul care te ajută să rămâi anonim

Care a fost cea mai descărcată aplicație din Uniunea Europeană în 2025. A avut peste 64 de milioane de instalări

Deviza Facebook „Este gratis. Și mereu va fi” a expirat. Platforma testează taxarea postărilor

FLASH NEWS AUR a lansat „Academia Politică”, unde membrii trebuie să urmeze cursuri pentru a candida la funcții publice. Cât costă un curs
18:09
AUR a lansat „Academia Politică”, unde membrii trebuie să urmeze cursuri pentru a candida la funcții publice. Cât costă un curs
INCIDENT Un agent de poliție din Argeș, cercetat pentru trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor
17:50
Un agent de poliție din Argeș, cercetat pentru trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor
SONDAJ DE OPINIE Jumătate din angajații români spun că au nevoie de un al doilea job pentru un trai decent
17:45
Jumătate din angajații români spun că au nevoie de un al doilea job pentru un trai decent
RETROSPECTIVĂ Care este compania aerienă din Europa cu cele mai multe bagaje pierdute, dar și cine reușește să evite cu succes aceste situații neplăcute
17:07
Care este compania aerienă din Europa cu cele mai multe bagaje pierdute, dar și cine reușește să evite cu succes aceste situații neplăcute
INFRASTRUCTURĂ Record istoric pe calea ferată din România. Un tren a parcurs distanța dintre Sighișoara și Simeria în doar 81 de minute
16:58
Record istoric pe calea ferată din România. Un tren a parcurs distanța dintre Sighișoara și Simeria în doar 81 de minute
HOROSCOP 3 zodii care riscă să își petreacă Paștele pe patul de spital. Avertismentul lui Neti Sandu pentru acești nativi
16:57
3 zodii care riscă să își petreacă Paștele pe patul de spital. Avertismentul lui Neti Sandu pentru acești nativi
Mediafax
Percheziții DNA la Autoritatea Rutieră Română. În vizor, directorul general al instituției
Digi24
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a Pentagonului
Cancan.ro
Vedeta din România care a șocat pe toată lumea când a postat asta! E de nerecunoscut!
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Adevarul
Harta centurilor rutiere așteptate în România. Unde se construiesc cele mai spectaculoase variante ocolitoare
Mediafax
Nicușor Dan: România a recuperat decalajul față de UE și vizează aderarea la OCDE și zona euro
Click
Satul inedit unde poți primi o casă gratis. Care este singură cerință a proprietarilor: „Nu avem alte condiții”
Digi24
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza sprijinului limitat în Iran. „Ne vom ocupa de asta mai târziu”
Cancan.ro
Loredana spune ce s-a întâmplat, de fapt, la Survivor. Ce i-a făcut Alberto: 'Din păcate, e adevărat'
Ce se întâmplă doctore
Gabriela Cristea a dezvăluit cum a slăbit 30 de kg. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Ciao.ro
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o noapte și nu supraviețuiau'
Promotor.ro
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Descopera.ro
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
Sisteme fotovoltaice industriale: cum reduc companiile costurile cu energia electrică (P)
FLASH NEWS Nicușor Dan s-a întâlnit cu premierul de peste Prut, Alexandru Munteanu. Ce au discutat cei doi
18:21
Nicușor Dan s-a întâlnit cu premierul de peste Prut, Alexandru Munteanu. Ce au discutat cei doi
EXCLUSIV Tăriceanu o acuză pe Oana Țoiu de o “josnicie fără margini” în scandalul cu fiica lui Victor Ponta. Ce ar fi făcut dacă ar fi fost premier
18:18
Tăriceanu o acuză pe Oana Țoiu de o “josnicie fără margini” în scandalul cu fiica lui Victor Ponta. Ce ar fi făcut dacă ar fi fost premier
TURISM Orașul european de la malul mării, considerat constant unul dintre cele mai bune din lume. Aici sunt mai mulți turiști decât localnici
18:18
Orașul european de la malul mării, considerat constant unul dintre cele mai bune din lume. Aici sunt mai mulți turiști decât localnici
FLASH NEWS Tensiuni majore între Paris și Tel Aviv: Israelul suspendă toate achizițiile de armament din Franța
18:04
Tensiuni majore între Paris și Tel Aviv: Israelul suspendă toate achizițiile de armament din Franța
ULTIMA ORĂ Fiica lui Victor Ponta i-a făcut plângere Oanei Țoiu la Consiliulul pentru Combaterea Discriminării. Ce conține petiția
18:02
Fiica lui Victor Ponta i-a făcut plângere Oanei Țoiu la Consiliulul pentru Combaterea Discriminării. Ce conține petiția
FLASH NEWS Regele Charles va face prima vizită de SUA la sfârșitul lunii aprilie. Ce spune Trump de anunțul vizitei monarhului britanic
17:39
Regele Charles va face prima vizită de SUA la sfârșitul lunii aprilie. Ce spune Trump de anunțul vizitei monarhului britanic

