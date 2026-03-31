Meta a început să testeze Instagram Plus, serviciul pe bază de abonament plătit. Cât costă și ce oferă această aplicație premium cu funcții avansate

Compania Meta a început să testeze integrarea unui serviciu de abonament plătit, Instagram Plus, care va oferi funcții exclusive pentru conținutul partajat în Stories, cum ar fi modul de previzualizare, liste de public limitate și posibilitatea de a extinde Stories dincolo de 24 de ore.

Așa cum a anunțat compania de tehnologie condusă de Mark Zuckerberg, în ianuarie anul acesta, Meta a lucrat la încorporarea unui model de abonament plătit cu funcții exclusive pentru aplicațiile Instagram, Facebook și WhatsApp, cu scopul de a stimula „o productivitate și o creativitate sporite” și de a oferi „o experiență premium”, potrivit eleconomista.es.

Acum, compania a început să testeze cu Instagram Plus, un nou serviciu de abonament disponibil în prezent într-un mod limitat pentru unii utilizatori, care oferă noi funcții pentru partajarea Stories pe rețeaua socială, funcții la care utilizatorii cu opțiunea gratuită nu vor avea acces.

Aceste funcții includ posibilitatea de a extinde durata Stories, dincolo de 24 de ore, precum și posibilitatea de a crea liste de public limitate dincolo de opțiunea „Prieteni apropiați”. Cu alte cuvinte, poți crea liste închise de utilizatori cu care dorești să partajezi povești, făcându-le disponibile doar acelor persoane.

A fost inclus și un mod de previzualizare, permițând utilizatorilor să vizualizeze conținutul poveștilor, fără a apărea ca spectatori. În plus, oferă indicatori avansați, cum ar fi numărul de persoane care au revăzut povestea publicată și facilitează căutarea în lista de spectatori, în loc să fie nevoie să deruleze prin întreaga listă.

O altă funcție exclusivă permite utilizatorilor să evidențieze o poveste pe săptămână pentru a ajunge la un public mai larg. Totodată, a fost adăugat și un „Super Like” animat, care poate fi trimis poveștilor pentru a arăta un plus de apreciere.

Acest lucru a fost împărtășit de analistul Mat Navarra într-o postare pe Threads, care a avut acces la noua opțiune de abonament, confirmată chiar de companie. Mai exact, un purtător de cuvânt al Meta a declarat că Instagram Plus a fost lansat ca test în mai multe țări la nivel global, inclusiv Filipine, Japonia și Mexic, deși accesul este limitat la un grup mic de utilizatori.

Între timp, pe pagina de ajutor Instagram Plus, Meta explică faptul că această funcție „nu este disponibilă pentru toată lumea, în acest moment”, deși nu specifică regiunile în care a fost lansat testul.

În ceea ce privește prețurile, potrivit unor utilizatori care au avut acces la Instagram Plus, așa cum a relatat Navarra, abonamentul este disponibil în Filipine pentru 65PH pe lună (aproximativ 0,94 EUR).

În Mexic, versiunea de probă a fost lansată pentru 39MX (aproximativ 1,87 EUR), iar în Japonia pentru 329Y (1,80 EUR). Cu toate acestea, este oferită și o perioadă de probă gratuită de o lună.

„Sperăm că aceste versiuni de probă ne vor ajuta să înțelegem ce apreciază cel mai mult utilizatorii într-o suită de funcții premium”, a declarat un purtător de cuvânt al Meta, confirmând, de asemenea, versiunea de probă într-o declarație către Engadget.

