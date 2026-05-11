Pe data de 2 august 2027 va avea loc un eveniment astronomic unic în secolul XXI. Se va repeta abia peste 157 de ani

La data de 2 august 2027 va avea loc un eveniment astronomic unic în secolul XXI. Acest fenomen se va mai repeta abia peste 157 de ani, potrivit paginii de Facebook Atlasul Vieții.

Este vorba despre cea mai lungă eclipsă solară a secolului, unul dintre cele mai spectuloase evenimente astronomice ale următoarelor decenii.

Astfel, la acea dată, cerul se va întuneca în mijlocul zilei pentru o perioadă neobișnuit de lungă, creând o experiență unică.

Durata eclipsei solare va fi de 6 minute și 23 de secunde, iar locația ideală va fi Luxor, Egipt, acolo unde soarele va fi acoperit cel mai mult timp. Traseul totalității va fi: Spania, Maroc, Algeria, Tunisia, Libia, Egipt, Arabia Saudită, Yemen și Somalia, iar milioane de oameni se vor afla pe „calea totalității”.

Se estimează că acest eveniment astronomic va fi cel mai urmărit din istorie.

În țara noastră, fenomenul se va vedea doar ca o eclipsă parțială, iar Soarele va fi acoperit în proporție de aproximativ 40-50% (mai mult în sudul țării).

Eclipsa va avea loc spre prânz, oferind un spectacol deosebit. Spre deosebire de alte eclipse, acest fenomen va atinge o durată maximă de 6 minute și 23 de secunde de întuneric total, aceasta fiind o cifră care depășește cu mult media obișnuită și îl face un eveniment remarcabil în secolul XXI.

Atunci, Luna va fi mai aproape de Pământ, ceea ce o va face să pară mai mare pe cer, iar Pământul se va afla într-un punct al orbitei sale mai îndepărtat de Soare, ceea ce va face ca Soarele să pară puțin mai mic.

Datorită acestei alinieri, Luna va acoperi complet discul solar pentru mai mult timp decât de obicei, prelungind faza de întuneric total. În timpul fazei de totalitate, mediul se schimbă total. Cerul se întunecă aproape complet, iar lumina zilei dispare pentru câteva minute.

Pentru puțin timp, se vor putea observa stele și unele planete, fapt neobișnuit pe parcursul zilei. De asemenea, va apărea o ușoară scădere a temperaturii.

Mai mult, va fi vizibilă și coroana solară, un strat exterior al Soarelui care în mod normal nu este vizibil de pe Pământ și apare doar în timpul eclipselor totale. Potrivit estimărilor astronomice, o altă eclipsă cu caracteristici similare și o durată comparabilă nu este așteptată timp de mai mult de 157 de ani.

