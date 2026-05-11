Meteorologii au schimbat prognoza. Care vor fi zonele afectate de averse torențiale, grindină și descărcări electrice. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul

Mai multe coduri galbene de ceață emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au expirat în această dimineață. Dar începând cu ora 11.00 a zilei de azi este valabilă o informare meteorologică.

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit noi detalii despre evoluția vremii la început de săptămână.

„Astăzi, vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a țării, după orele prânzului, în special în vest, nord-vest și centru.

Vor apărea averse torențiale, însoțite izolate descărcări electrice și grindină.

Cele mai afectate zone vor fi Banatul, Crișana, Maramureșul, dar și local Oltenia și Transilvania.

Pe alocuri cantitățile de apă pot depăși 30-40 l/m².

Vântul va avea intensificări temporare, mai ales la munte și în timpul ploilor, cu rafalele până la 50 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 206°.

La noapte, vremea va fi instabilă și vor fi perioade cu averse ce vor avea și caracter torențial în Oltenia, local în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Muntenia.

În București, vremea se încălzește ușor față de ziua precedent, iar maxima va ajunge în jurul valorii de 25°. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, însă spre seară sunt așteptate averseși posibil descărcări electrice”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Harta temperaturilor înregistrate în România la ora 07:00, potrivit ANM

În această dimineață, cea mai scăzută temperatură din România – 3 grade Celsius – s-a înregistrat la Miercurea Ciuc.

La aceeași oră erau 12 grade la București, Craiova, Călărași și Constanța, în timp ce la Sulina se înregistrau 14 grade, iar cerul era senin.

Cea mai ridicată temperatură a dimineții – 15 grade Celsius – s-a înregistrat la Drobeta-Turnu Severin.

Au fost 7 grade la Suceava și la Botoșani, dar și ceață.

Ceața a fost prezentă, de altfel, și la Vaslui, Bacău și Miercurea Ciuc.

În vestul României au fost 12 grade la Timișoara și la Arad, în timp ce la Reșița și la Deva au fost 9 grade Celsius. Au fost 11 grade la Baia Mare și 9 grade la Cluj-Napoca.

RECOMANDAREA AUTORULUI: