Prima pagină » Știri » Meteorologii au schimbat prognoza. Care vor fi zonele afectate de averse torențiale, grindină și descărcări electrice. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul

Meteorologii au schimbat prognoza. Care vor fi zonele afectate de averse torențiale, grindină și descărcări electrice. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul

Cristian Lisandru
Meteorologii au schimbat prognoza. Care vor fi zonele afectate de averse torențiale, grindină și descărcări electrice. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Mai multe coduri galbene de ceață emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au expirat în această dimineață. Dar începând cu ora 11.00 a zilei de azi este valabilă o informare meteorologică.

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit noi detalii despre evoluția vremii la început de săptămână.

Astăzi, vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a țării, după orele prânzului, în special în vest, nord-vest și centru.

  • Vor apărea averse torențiale, însoțite izolate descărcări electrice și grindină.
  • Cele mai afectate zone vor fi Banatul, Crișana, Maramureșul, dar și local Oltenia și Transilvania.
  • Pe alocuri cantitățile de apă pot depăși 30-40 l/m².
  • Vântul va avea intensificări temporare, mai ales la munte și în timpul ploilor, cu rafalele până la 50 km/h.
  • Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 206°.
  • La noapte, vremea va fi instabilă și vor fi perioade cu averse ce vor avea și caracter torențial în Oltenia, local în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Muntenia. 

În București, vremea se încălzește ușor față de ziua precedent, iar maxima va ajunge în jurul valorii de 25°. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, însă spre seară sunt așteptate averseși posibil descărcări electrice”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Sursa – ANM

Harta temperaturilor înregistrate în România la ora 07:00, potrivit ANM

În această dimineață, cea mai scăzută temperatură din România – 3 grade Celsius – s-a înregistrat la Miercurea Ciuc.

  • La aceeași oră erau 12 grade la București, Craiova, Călărași și Constanța, în timp ce la Sulina se înregistrau 14 grade, iar cerul era senin.

Sursa – ANM

  • Cea mai ridicată temperatură a dimineții – 15 grade Celsius – s-a înregistrat la Drobeta-Turnu Severin.
  • Au fost 7 grade la Suceava și la Botoșani, dar și ceață.
  • Ceața a fost prezentă, de altfel, și la Vaslui, Bacău și Miercurea Ciuc.

În vestul României au fost 12 grade la Timișoara și la Arad, în timp ce la Reșița și la Deva au fost 9 grade Celsius. Au fost 11 grade la Baia Mare și 9 grade la Cluj-Napoca.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

AUTO Centrul Infotrafic al Poliției Române avertizează șoferii: condiții periculoase pe drumurile din 10 județe
08:53
Centrul Infotrafic al Poliției Române avertizează șoferii: condiții periculoase pe drumurile din 10 județe
ANALIZA de 10 Inițiativa „Zeitenwende”, temă de reflecție pentru Putin. Germania vrea să fie actor principal la Marea Baltică și să aibă cea mai puternică armată convențională din Europa
10:00, 10 May 2026
Inițiativa „Zeitenwende”, temă de reflecție pentru Putin. Germania vrea să fie actor principal la Marea Baltică și să aibă cea mai puternică armată convențională din Europa
GALERIE FOTO Tragedie pe DN 66. Șoferul unui TIR a murit după ce s-a izbit de un autoturism
10:27, 09 May 2026
Tragedie pe DN 66. Șoferul unui TIR a murit după ce s-a izbit de un autoturism
ANALIZA de 10 Drumul de la iluzie la resemnare trece prin Piața Roșie? Un altfel de 9 Mai pentru „magicianul” Putin. „Incertitudinea privind rezultatul războiului provoacă fisuri în fundația și tavanul regimului”
10:00, 09 May 2026
Drumul de la iluzie la resemnare trece prin Piața Roșie? Un altfel de 9 Mai pentru „magicianul” Putin. „Incertitudinea privind rezultatul războiului provoacă fisuri în fundația și tavanul regimului”
VIDEO După ce Gândul a semnalat încă un loc prin care n-au trecut cei de la curăţenie, s-au spălat draperiile şi la grupul PNL din Parlament
07:30, 09 May 2026
După ce Gândul a semnalat încă un loc prin care n-au trecut cei de la curăţenie, s-au spălat draperiile şi la grupul PNL din Parlament
De ce nu vor liberalii să renunțe la Ilie Bolojan, chiar dacă se destramă coaliția „pro-europeană”. Un analist politic descifrează strategia partidului
07:00, 09 May 2026
De ce nu vor liberalii să renunțe la Ilie Bolojan, chiar dacă se destramă coaliția „pro-europeană”. Un analist politic descifrează strategia partidului
Mediafax
Haos meteo în România! Grindină, vijelii și ploi torențiale până joi
Digi24
„L-am forțat puțin”. Zelenski anunță că Putin e dispus să înceapă negocierile reale cu Ucraina pentru a termina războiul
Cancan.ro
Săndel Bălan, prima reacție după ce NU a fost invitat la nunta Andreei cu Victor Cornea. De unde a pornit TOT scandalul cu fiica lui, de fapt
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Adevarul
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
Mediafax
Schimbare istorică la Fed, summit exploziv la Beijing: o săptămână de foc pentru piețe
Click
Așa nu ai mai văzut-o pe Andreea Tonciu! Ținuta purtată în mall a atras privirile celor din jur: „Noua modă pe 2027”
Digi24
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Cancan.ro
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Ce se întâmplă doctore
Gestul neașteptat făcut de Andreea Ibacka după ce s-a zvonit că a divorțat de Cabral! A confirmat indirect
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Prins de radar cu 81 km/h în localitate? Acest indicator rutier te poate scăpa de amendă sau te lasă 3 luni fără permis
Descopera.ro
Telescopul Spațial James Webb a descoperit o galaxie bizară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
10 lucruri despre corpul uman pe care știința nu le poate explica
INEDIT Emmanuel Macron a alergat alături de Eliud Kipchoge pe străzile din Nairobi. Imaginile surprinse din timpul vizitei oficiale în Kenya
13:18
Emmanuel Macron a alergat alături de Eliud Kipchoge pe străzile din Nairobi. Imaginile surprinse din timpul vizitei oficiale în Kenya
CONTROVERSĂ Declarație surprinzătoare a lui Benjamin Netanyahu: „În Iran numesc străzi după mine. Mă numesc „Bibi joon”, iubitul Bibi“
13:13
Declarație surprinzătoare a lui Benjamin Netanyahu: „În Iran numesc străzi după mine. Mă numesc „Bibi joon”, iubitul Bibi“
EMISIUNI EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. “Europa, venim!”. Adevărul despre schimbarea emblemei pe care fanii nu o vor
13:06
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. “Europa, venim!”. Adevărul despre schimbarea emblemei pe care fanii nu o vor
INFRASTRUCTURĂ Lucrările de refacere a Planşeului Unirii au depășit pragul de 60%. Primul tronson a fost finalizat
12:42
Lucrările de refacere a Planşeului Unirii au depășit pragul de 60%. Primul tronson a fost finalizat
SĂNĂTATE Ce măsuri preventive împotriva hantavirusului ia România. Adrian Marinescu: „Nu există un risc real, dar este bine să avem o reacție rapidă”
12:40
Ce măsuri preventive împotriva hantavirusului ia România. Adrian Marinescu: „Nu există un risc real, dar este bine să avem o reacție rapidă”
REACȚIE PNL somează PSD să spună ce „soluție” are după moțiune: „Criza politică menținută artificial costă România”
12:35
PNL somează PSD să spună ce „soluție” are după moțiune: „Criza politică menținută artificial costă România”

Cele mai noi

Trimite acest link pe