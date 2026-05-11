Meteorologii au schimbat prognoza. Care vor fi zonele afectate de averse torențiale, grindină și descărcări electrice. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul

Mai multe coduri galbene de ceață emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au expirat în această dimineață. Dar începând cu ora 11.00 a zilei de azi este valabilă o informare meteorologică.
La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit noi detalii despre evoluția vremii la început de săptămână.
„Astăzi, vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a țării, după orele prânzului, în special în vest, nord-vest și centru.
În București, vremea se încălzește ușor față de ziua precedent, iar maxima va ajunge în jurul valorii de 25°. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, însă spre seară sunt așteptate averseși posibil descărcări electrice”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
În această dimineață, cea mai scăzută temperatură din România – 3 grade Celsius – s-a înregistrat la Miercurea Ciuc.
În vestul României au fost 12 grade la Timișoara și la Arad, în timp ce la Reșița și la Deva au fost 9 grade Celsius. Au fost 11 grade la Baia Mare și 9 grade la Cluj-Napoca.
