Trump, în centrul unui nou scandal după un contract 6,9 milioane $, dat fără licitație pentru revopsirea bazinului de la Memorialul Lincoln

Mihai Tănase
Donald Trump - Foto: X/@realDonaldTrump
Președintele Donald Trump este în centrul unei noi controverse după ce a acordat fără licitație un contract de 6,9 milioane de dolari unei firme al unui cunoscut, identificat drept „tipul de la piscină” pentru revopsirea bazinului reflectorizant de la Memorialul Lincoln.

Donald Trump, pus în fața unei dileme | Foto – Mediafax

Potrivit unei investigații publicate de The Telegraph, derogarea utilizată este rezervată în mod normal situațiilor urgente care pot provoca „prejudicii grave” guvernului american. Totuși, administrația Trump ar fi invocat această procedură pentru a accelera lucrările înaintea celebrărilor dedicate celor 250 de ani de la fondarea Statelor Unite.

„Am un tip care se pricepe incredibil la amenajarea piscinelor, chiar în apropiere”, a declarat Donald Trump.

Contract fără licitație pentru o companie controversată

Compania care a primit contractul este Atlantic Industrial Coatings, cu sediul în New Canton.

Potrivit documentelor analizate de presa americană, firma nu pare să fi avut anterior contracte importante cu guvernul federal și nici experiență cunoscută în restaurarea unor monumente istorice majore.

Site-ul companiei prezintă lucrări precum consolidarea unor acoperișuri industriale și reabilitarea unor canale de scurgere, însă nu menționează proiecte similare cu cel de la Memorialul Lincoln.

Lucrările au început deja, iar echipele folosesc vopsea într-o nuanță descrisă de Casa Albă drept „albastru steag american”.

Foto: X/@cwebbonline

Casa Albă susține că proiectul va fi gata „la viteza Trump”

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Taylor Rogers, a apărat decizia administrației și a declarat că proiectul va fi finalizat înainte de termen și sub bugetul stabilit.

„Acest proiect este acum finalizat la «viteza Trump» pentru a se asigura că acest reper iconic este complet restaurat înaintea celebrărilor de 250 de ani”, a declarat Taylor Rogers.

Oficialul a precizat că Donald Trump a ales personal culoarea vopselei deoarece aceasta este „incredibil de patriotică” și ar urma să îmbunătățească efectul de reflexie al bazinului.

Specialiștii avertizează însă că simpla schimbare a culorii nu va rezolva problemele structurale ale bazinului reflectorizant.

Construit pe un teren mlăștinos, bazinul s-a scufundat treptat de-a lungul deceniilor și s-a confruntat constant cu probleme de filtrare și apariția algelor. Deși au fost realizate lucrări majore de reabilitare în 2010, problema apei verzi și a depunerilor biologice a continuat să afecteze imaginea monumentului.

Donald Trump și-a exprimat în repetate rânduri nemulțumirea față de aspectul bazinului, mai ales în contextul pregătirilor pentru aniversarea a 250 de ani de la fondarea Americii.

Trump pregătește mai multe proiecte grandioase în Washington

Modernizarea bazinului reflectorizant face parte dintr-o serie mai amplă de proiecte de infrastructură și înfrumusețare susținute de Donald Trump în Washington D.C..

Printre acestea se află și controversata sală de bal de 400 de milioane de dolari de la Casa Albă, dar și ideea construirii unui arc de triumf dedicat aniversării Statelor Unite.

„Țara noastră înseamnă frumusețe, curățenie, siguranță, oameni minunați. Nu o capitală murdară”, a declarat Donald Trump după ce a inspectat personal lucrările.

