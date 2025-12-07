Prima pagină » Actualitate » Meteorologii Accuweather anunță trei zile de ninsori în Capitală în decembrie 2025. Ziua în care temperaturile vor scădea dramatic

07 dec. 2025, 13:09, Actualitate
Meteorologii Accuweather anunță trei zile de ninsori în Capitală în decembrie 2025. Ziua în care temperaturile vor scădea dramatic.

Zi ploioasă de 7 decembrie în București, chiar în ziua alegerilor pentru Primarul General al Capitalei. Mohorâtă va fi și săptămâna viitoare, dar cu puțin soare, anunță meteorologii Accuweather.

Temperaturile vor coborî chiar și la 1 grad Celsius, iar frigul se va instala treptat în Capitală.

Va ninge în 23 decembrie, în București, iar apoi în 29 și 30 decembrie.

Cum este vremea în București în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei

Secţiile de vot pentru alegerea noului primar al Bucureștiului s-au deschis duminică – 7 decembrie 2025 0 de la ora 07.00. Sunt așteptați la urne aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni, iar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) anunță că vremea va fi destul de rece și, în general, închisă.

Accuweather, o tradiție de șase decenii

Accuweather este o companie meteorologică americană, înfințată în 1962. În spatele Accuweather s-a aflat Joel N. Myers, un student la meteorologie de la Pennsylvania State University.

Totul a început ca un mic furnizor de servicii meteo pentru companii, care necesitau informații specializate (utilități, stații radio etc).

La început, compania s-a numit Weather Forecasting Service Inc, apoi s-a transformat în Accuweather (1971).

Cum s-a extins Accuweather în 20 de ani

Expansiunea Accuweather a avut loc între 1970-1990, după ce meteorologii au început colaborarea cu posturi tv și de radio din toată America.

Compania a devenit arhicunoscută în anii 1980-1990. În 1996, specialiștii au lansat AccuWeather.com, unul din primele site-uri meteo din lume, care s-a extins apoi prin aplicații pentru smartphone-urile „timpurii” și ulterior pe sistemele de operare iOS/Android.

În prezent, Accuweather este cunoscută pentru prognoza MinuteCast Hyperlocal (introdusă în 2013). Accuweather furnizează informații meteo pentru rețele de televiziune, device-uri Smart IoT, companii aeriene, energetice, agenții guvernamentale.

Mai mult, compania continuă să aibă sediul central în State College, Pennsylvania! Accuweather rămâne în proprietatea (și este administrată) de familia Myers.

Cele mai noi