Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București. Când vin ninsorile peste Capitală.

Dezamăgire pentru cei care visau la ninsori în decembrie în Capitală. Temperaturile vor ajunge chiar și la 10 grade, într-o lună de sărbătoare cu tentă neobișnuită.

Meteorologii Accuweather au furnizat prognoza meteo pentru următoarele luni, iar Bucureștiul se află sub „perdeaua” incertitudinii atmosferice.

Dacă în decembrie 2025 nu vom avea zăpadă, ci doar ploi, lucrurile s-ar putea schimba radical în ianuarie 2026.

Începând cu data de 5 ianuarie, Capitala se va confrunta cu ninsori și temperaturile vor scădea până la minus 2 grade, avertizează meteorologii Accuweather.

Situația nu se va schimba nici în următoarea săptămână, când va ninge în zilele de 13-14-15 ianuarie la București, dar și în 17/18 ianuarie.

După o săptămână cu adevărat geroasă, ninsorile vor reveni în București în 25-26 ianuarie 2026, iar temperaturile vor scădea până la minus 6 grade, informează Accuweather.

Accuweather are o istorie de 63 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

Sursa foto: Arhiva personală / Capturi Accuweather

