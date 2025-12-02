Prima pagină » Actualitate » Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București. Când vin ninsorile peste Capitală

Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București. Când vin ninsorile peste Capitală

02 dec. 2025, 18:18, Actualitate
Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București. Când vin ninsorile peste Capitală

Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București. Când vin ninsorile peste Capitală.

Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București

Dezamăgire pentru cei care visau la ninsori în decembrie în Capitală. Temperaturile vor ajunge chiar și la 10 grade, într-o lună de sărbătoare cu tentă neobișnuită.

Meteorologii Accuweather au furnizat prognoza meteo pentru următoarele luni, iar Bucureștiul se află sub „perdeaua” incertitudinii atmosferice.

Dacă în decembrie 2025 nu vom avea zăpadă, ci doar ploi, lucrurile s-ar putea schimba radical în ianuarie 2026.

Începând cu data de 5 ianuarie, Capitala se va confrunta cu ninsori și temperaturile vor scădea până la minus 2 grade, avertizează meteorologii Accuweather.

Situația nu se va schimba nici în următoarea săptămână, când va ninge în zilele de 13-14-15 ianuarie la București, dar și în 17/18 ianuarie.

După o săptămână cu adevărat geroasă, ninsorile vor reveni în București în 25-26 ianuarie 2026, iar temperaturile vor scădea până la minus 6 grade, informează Accuweather.

Accuweather are o istorie de 63 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

Sursa foto: Arhiva personală / Capturi Accuweather

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Adrian Pleșca, alias Artan, fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit la 64 de ani
19:14
Adrian Pleșca, alias Artan, fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit la 64 de ani
Cum se transportă în mod corespunzător copiii în mașină. Șoferii care nu respectă regulile riscă amenzi, dar și suspendarea permisului auto
18:27
Cum se transportă în mod corespunzător copiii în mașină. Șoferii care nu respectă regulile riscă amenzi, dar și suspendarea permisului auto
ULTIMA ORĂ Urmărire penală in rem după comemorarea lui Zelea Codreanu. Procurorii din Buftea s-au sesizat din oficiu. Care sunt acuzațiile
18:07
Urmărire penală in rem după comemorarea lui Zelea Codreanu. Procurorii din Buftea s-au sesizat din oficiu. Care sunt acuzațiile
ACTUALITATE CNAIR anunță posibile întârzieri la eliberarea rovinietelor și a peajelor MIERCURI
17:38
CNAIR anunță posibile întârzieri la eliberarea rovinietelor și a peajelor MIERCURI
Mediafax
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
Digi24
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
Cancan.ro
Povestea incredibilă din spatele arestării gemenelor Indiggo. Visul american s-a spulberat!
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Mamă a trei copii, fosta handbalistă Roxana Moise a murit la doar 39 de ani. Cauza tragediei
Mediafax
Un preot și o măicuță au plonjat cu mașina în râul Jiu
Click
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Cancan.ro
💣 în showbiz! El este noul prezentator Survivor 2026, de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit ce ar putea declanșa boala Alzheimer
ECONOMIE Dacă vreți să petreceți Revelionul în Poiana Brașov, ați face bine să vă grăbiți să prindeți „oferta” de 5.000 de euro pentru 4 nopți. Stațiunea este sold-out
19:13
Dacă vreți să petreceți Revelionul în Poiana Brașov, ați face bine să vă grăbiți să prindeți „oferta” de 5.000 de euro pentru 4 nopți. Stațiunea este sold-out
EXCLUSIV Planul lui Ciprian Ciucu pentru București. „Principalul meu proiect e să regenerăm centrul orașului”
19:06
Planul lui Ciprian Ciucu pentru București. „Principalul meu proiect e să regenerăm centrul orașului”
FLASH NEWS Nicușor Dan anunță că a promulgat legea care transparentizează relația dintre parlamentari și societatea civilă
18:46
Nicușor Dan anunță că a promulgat legea care transparentizează relația dintre parlamentari și societatea civilă
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 3 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
18:32
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 3 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
FLASH NEWS Nicușor Dan, înduioșat de inundațiile din Asia. Nimic despre criza apei care afectează 100.000 de români și lovește în producția energetică a României
18:01
Nicușor Dan, înduioșat de inundațiile din Asia. Nimic despre criza apei care afectează 100.000 de români și lovește în producția energetică a României
EXTERNE Americanii de la ExxonMobil vor să preia de la Lukoil unul dintre cele mai mari zăcăminte neexploatate de petrol din lume
17:40
Americanii de la ExxonMobil vor să preia de la Lukoil unul dintre cele mai mari zăcăminte neexploatate de petrol din lume

Cele mai noi