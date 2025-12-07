Prima pagină » Știri » Cum va fi vremea în București în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. Noi informații de la ANM

Cum va fi vremea în București în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. Noi informații de la ANM

Cristian Lisandru
07 dec. 2025, 08:18, Știri
Cum va fi vremea în București în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. Noi informații de la ANM

Secţiile de vot pentru alegerea noului primar al Bucuretiului s-au deschis duminică – 7 decembrie 2025 0 de la ora 07.00. Sunt așteptați la urne aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni, iar meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) anunță că vremea va fi destul de rece și, în general, închisă.

La ora 07:00, în București se înregistrau 3 grade Celsius, iar precipitațiile au lipsit. La ora 08:00, potrivit ANM, termometrele arătau 4 grade în Capitală, iar cerul era acoperit.

Cer mai mult noros, trecător ploi slabe sau burniță

Conform informațiilor furnizate de meteorologii ANM, în intervalul 07.12.2025, ora 08:00 – 07.12.2025, ora 20:00,cerul va fi mai mult noros și trecător vor fi posibile ploi slabe sau burniță, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi de 7…8 grade.

În intervalul 06 decembrie, ora 08 – 06 decembrie, ora 20,municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică cod galben ce vizează intensificările de vânt.

