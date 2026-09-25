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Meteorologii Accuweather au anunțat deja prima ninsoare în București. Pe ce dată ninge

Meteorologii Accuweather au anunțat deja prima ninsoare în București. Pe ce dată ninge
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Meteorologii Accuweather au anunțat deja data când vine prima ninsoare în București. Iată data în care ninge, conform Accuweather, una dintre cele mai mari și cunoscute companii americane de servicii meteorologice comerciale din lume, renumită pentru prognozele sale detaliate pe termen lung (precum cele pe 45 sau 90 de zile) și pentru indicatori unici ca „RealFeel”, adică temperatura resimțită.

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Iarna se apropie cu pași înceți, dar siguri. În ultima lună din toamnă, adică noiembrie, vom avea și prima ninsoare în Capitală. Pe 18 noiembrie, când temperaturile se vor încadra între 8 și – 2 grade C. Este singura zi din lună când este anunțată ninsoare. Următoarea zi, pe 19 noiembrie, ninsoarea se oprește, dar temperaturile nocturne continuă să scadă, vreme de două zile la rând, până la -2 grade C.

De altfel, în luna noiembrie, temperaturile sunt modeste pe tot intervalul și nu vor depăși 17 garde C. Cerul va fi mai mult noros, pe tot parcursul lunii, iar șase zile va ploua. Astfel, vor fi ploi pe 2, 4, 12, 15, 29 și 30 noiembrie 2026. Soarele se va arăta răzleț, în anumite zile, în rest, va predomina atmosfera mohorâtă.

Luna decembrie debutează cu ploi și temperaturi scăzute, potrivit meteorologilor Accuweather. Vor fi ploi, pe 1,2,3 decembrie, iar temperaturile se vor încadra între 10 și minus un grad C.

Așadar, meteorologii Accuweather au anunțat deja când vine iarna în București. Pe data de 18 noiembrie, în Capitală, va porni prima ninsoare.

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