Prima pagină » Actualitate » Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea în luna octombrie

Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea în luna octombrie

Elena Popescu
Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea în luna octombrie
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Administrația Națională de Meteorologie a publicat vineri, 25 septembrie, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, până pe 26 octombrie 2026.

După un început de perioadă cu temperaturi apropiate de normal și chiar ceva mai scăzute în sud-est, vremea se va încălzi, iar în a doua jumătate a lunii octombrie valorile termice sunt estimate să depășească mediile climatologice în întreaga țară.

Estimările pentru perioada 28 septembrie – 26 octombrie sunt realizate pe baza datelor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) și indică abaterile temperaturilor și precipitațiilor față de mediile perioadei 2006-2025.

Săptămâna 28 septembrie – 5 octombrie

În prima săptămână analizată, temperaturile medii vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru această perioadă. Vor exista însă diferențe între regiuni. În vestul României, temperaturile sunt estimate să fie ușor mai ridicate decât în mod obișnuit, în timp ce în est și, mai ales, în sud-est, acestea vor fi ușor sub mediile climatologice.

Vestul, nord-vestul, centrul și sud-vestul țării vor avea un regim pluviometric deficitar. În schimb, în sud-est sunt prognozate cantități de precipitații peste normalul perioadei. În celelalte regiuni, ploile se vor situa în jurul valorilor obișnuite.

Vremea se încălzește

Săptămâna 5-12 octombrie

În cea de-a doua săptămână, vremea va deveni ceva mai caldă. Temperaturile medii sunt estimate să fie ușor peste normele climatologice în cea mai mare parte a țării, cele mai importante abateri fiind așteptate în vest și nord-vest. În est și sud-est, valorile termice vor rămâne apropiate de cele specifice începutului lunii octombrie.

Cantitățile de precipitații vor fi în general normale. Un deficit ușor este estimat în vestul, nord-vestul și centrul României.

Săptămâna 12-19 octombrie

În săptămâna 12-19 octombrie, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile țării. Cele mai mari abateri pozitive sunt estimate din nou în vest și nord-vest.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal în cea mai mare parte a țării, însă meteorologii indică o ușoară tendință deficitară în regiunile centrale, sudice și estice.

Săptămâna 19-26 octombrie

În intervalul 19-26 octombrie, temperaturile se vor menține ușor peste mediile climatologice în toată România. În schimb, din punct de vedere al precipitațiilor, nu sunt estimate abateri importante. Regimul pluviometric, pentru intervalul analizat, se va încadra în limitele normale ale perioadei în toate regiunile țării.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

Meteorologii Accuweather au anunțat deja prima ninsoare în București. Pe ce dată ninge
08:39
Meteorologii Accuweather au anunțat deja prima ninsoare în București. Pe ce dată ninge
ALERTĂ Cutremur în România, vineri dimineață. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a produs
08:37
Cutremur în România, vineri dimineață. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a produs
Turistă revoltată de ce a pățit, în septembrie 2026, în Iaki, hotelul lui Gică Hagi din Mamaia: „Am comandat într-o seară piept de pui la grătar pentru fetița mea”. Ce a primit
08:11
Turistă revoltată de ce a pățit, în septembrie 2026, în Iaki, hotelul lui Gică Hagi din Mamaia: „Am comandat într-o seară piept de pui la grătar pentru fetița mea”. Ce a primit
ULTIMA ORĂ Alertă aeriană în Galați și Tulcea. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol. Populația, avertizată să se adăpostească
07:33
Alertă aeriană în Galați și Tulcea. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol. Populația, avertizată să se adăpostească
ACTUALITATE 25 Septembrie, calendarul zilei: Michael Douglas împlinește 82 de ani, soţia sa, Catherine Zeta-Jones, face 57
07:15
25 Septembrie, calendarul zilei: Michael Douglas împlinește 82 de ani, soţia sa, Catherine Zeta-Jones, face 57
EXCLUSIV SURSE | Cristian Pomohaci și confidentul său își povesteau aventurile cu minori. Au fost arestați preventiv pentru 30 zile în noul dosar de pornografie infantilă. Cât de grave sunt faptele
06:30
SURSE | Cristian Pomohaci și confidentul său își povesteau aventurile cu minori. Au fost arestați preventiv pentru 30 zile în noul dosar de pornografie infantilă. Cât de grave sunt faptele
Mediafax
Alertă în NATO! Rusia ar putea ATACA un stat aliat în următoarele luni, avertizează serviciile daneze
Digi24
Javier Milei, dezlănțuit la tribuna ONU: „O organizaţie inutilă, care nu serveşte decât la a alimenta o castă de paraziţi”
Cancan.ro
Adevărul despre Alex Gîlcă de la Asia Express. De ce nu-l suportă mama lui Valerie Lungu
Prosport.ro
Influencerița Dana Scîntei a fost „înlocuită” cu prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu!
Adevarul
Siegfried Mureșan, un premier „pro-german”? „Ne-am ocupat mult de teoria conspirațiilor în România. Am stat luni de zile să ne întrebăm unde e Elodia”
Mediafax
Scene INCENDIARE în Veneția! Un cuplu, filmat când făcea sex pe un „vaporetto” cu turiști
Click
Angelina Jolie își caută iubit! Ce condiție trebuie să îndeplinească noul partener
Digi24
Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres
Cancan.ro
Ce i-a spus Vlad Bălțățeanu mamei sale înainte să dispară fără urmă. Ultima conversație pe care au avut-o
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Narcis Bujor la 21 de ani? Ispita de la „Insula Iubirii” cântărea doar 65 de kilograme
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Experiment extrem la Constanța! Ce se întâmplă cu bateria unui SUV hibrid după 24h în apă de mare?
Descopera.ro
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Care-i deosebirea dintre frigul de afară și cel din casă!
Descopera.ro
Ce faci atunci când bateria de la cheia mașinii s-a descarcat?
Mediafax Italia
Anunțul Guvernului: salarii și pensii MAI MICI începând din noiembrie pentru milioane de italieni
Mediafax Spania
ȘOCANT. Mirele și mireasa S-AU BĂTUT la nuntă pentru plicurile cu bani. Miza: 40.000 de euro și acuzații de infidelitate
ENERGIE Europa revine la cărbune după explozia prețului gazelor naturale: producția ar putea crește cu 25%. Schimbarea s-ar putea prelungi până în 2028
09:22
Europa revine la cărbune după explozia prețului gazelor naturale: producția ar putea crește cu 25%. Schimbarea s-ar putea prelungi până în 2028
VIDEO Ion Cristoiu: Primirea de excepție făcută de șeful Capitalismului mondial, Donald Trump, șefului comunismului mondial, Xi Jinping
08:58
Ion Cristoiu: Primirea de excepție făcută de șeful Capitalismului mondial, Donald Trump, șefului comunismului mondial, Xi Jinping
FLASH NEWS Macron trimite militari, radare și sisteme de apărare în Arabia Saudită în plină criză a carburanților: „Situația este gravă”
08:45
Macron trimite militari, radare și sisteme de apărare în Arabia Saudită în plină criză a carburanților: „Situația este gravă”
FLASH NEWS Xi îi cere lui Trump „prudență” în privința Taiwanului. Miza uriașă: arme de 14 miliarde de dolari. Beijingul vrea oprirea definitivă a vânzărilor militare
08:25
Xi îi cere lui Trump „prudență” în privința Taiwanului. Miza uriașă: arme de 14 miliarde de dolari. Beijingul vrea oprirea definitivă a vânzărilor militare
FLASH NEWS Trump și Xi, summit crucial la Casa Albă: SUA și China încearcă să evite o confruntare deschisă. Avertismentul liderului Beijingului privind „capcana lui Tucidide”
07:44
Trump și Xi, summit crucial la Casa Albă: SUA și China încearcă să evite o confruntare deschisă. Avertismentul liderului Beijingului privind „capcana lui Tucidide”
EXCLUSIV Scandal în Corbeanca, la doi pași de Paradisul Verde al lui Țânțăreanu. Primarul userist al comunei este acuzat că a construit ilegal o structură pentru panouri fotovoltaice. Cum se apără edilul
06:00
Scandal în Corbeanca, la doi pași de Paradisul Verde al lui Țânțăreanu. Primarul userist al comunei este acuzat că a construit ilegal o structură pentru panouri fotovoltaice. Cum se apără edilul

Cele mai noi

Trimite acest link pe