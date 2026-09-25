Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea în luna octombrie

Administrația Națională de Meteorologie a publicat vineri, 25 septembrie, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, până pe 26 octombrie 2026.

După un început de perioadă cu temperaturi apropiate de normal și chiar ceva mai scăzute în sud-est, vremea se va încălzi, iar în a doua jumătate a lunii octombrie valorile termice sunt estimate să depășească mediile climatologice în întreaga țară.

Estimările pentru perioada 28 septembrie – 26 octombrie sunt realizate pe baza datelor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) și indică abaterile temperaturilor și precipitațiilor față de mediile perioadei 2006-2025.

Săptămâna 28 septembrie – 5 octombrie

În prima săptămână analizată, temperaturile medii vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru această perioadă. Vor exista însă diferențe între regiuni. În vestul României, temperaturile sunt estimate să fie ușor mai ridicate decât în mod obișnuit, în timp ce în est și, mai ales, în sud-est, acestea vor fi ușor sub mediile climatologice.

Vestul, nord-vestul, centrul și sud-vestul țării vor avea un regim pluviometric deficitar. În schimb, în sud-est sunt prognozate cantități de precipitații peste normalul perioadei. În celelalte regiuni, ploile se vor situa în jurul valorilor obișnuite.

Vremea se încălzește

Săptămâna 5-12 octombrie

În cea de-a doua săptămână, vremea va deveni ceva mai caldă. Temperaturile medii sunt estimate să fie ușor peste normele climatologice în cea mai mare parte a țării, cele mai importante abateri fiind așteptate în vest și nord-vest. În est și sud-est, valorile termice vor rămâne apropiate de cele specifice începutului lunii octombrie.

Cantitățile de precipitații vor fi în general normale. Un deficit ușor este estimat în vestul, nord-vestul și centrul României.

Săptămâna 12-19 octombrie

În săptămâna 12-19 octombrie, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile țării. Cele mai mari abateri pozitive sunt estimate din nou în vest și nord-vest.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal în cea mai mare parte a țării, însă meteorologii indică o ușoară tendință deficitară în regiunile centrale, sudice și estice.

Săptămâna 19-26 octombrie

În intervalul 19-26 octombrie, temperaturile se vor menține ușor peste mediile climatologice în toată România. În schimb, din punct de vedere al precipitațiilor, nu sunt estimate abateri importante. Regimul pluviometric, pentru intervalul analizat, se va încadra în limitele normale ale perioadei în toate regiunile țării.