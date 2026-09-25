Turistă revoltată de ce a pățit, în septembrie 2026, în Iaki, hotelul lui Gică Hagi din Mamaia: „Am comandat într-o seară piept de pui la grătar pentru fetița mea”. Ce a primit

Ana-Maria, o turistă care a stat cinci nopți la Iaki, hotelul lui Gică Hagi din Mamaia, în luna septembrie 2026, s-a arătat revoltată de ce anume a pățit acolo, în legătură cu mâncarea. Deși vederea din camera dublă superioară, cu vedere la mare, ar fi mulțumit-o pe femeie, ei bine, în recenzia lăsată, ea s-a arătat dezamăgită de faptul că mâncarea pentru copii era insufcientă. În plus, pieptul de pui la grătar pe care, totuși, l-a comandat nu era gătit pe placul ei.

„Nu aveai ce să alegi pentru copii mici..era ceva meniu pentru copii cică, dar era gen „mini burger, și alte chestii așa mini”..nu au fost niște stripsuri, sau ceva carne fiartă,etc…cu cartofi prăjiți sau ceva piure.

Plus că am comandat într-o seară piept de pui la grătar pentru fetița mea și sincer nici nu am putut să-l tai cu cuțitul la cât era de uscat și tare.

Nu sunt în stare să facă un piept de pui la grătar, acolo pe loc? Dura maxim 10 minute. Pireul care a fost lângă pieptul de pui a fost de asemenea sub orice critică. Tare, uscat și foarte puțin, gen o lingură cred că a pus. Jalnic.

Plus că aveam la meniul a-la-carte, doar două feluri de ciorbă/supă, ceea ce e inuman la un hotel de 4 stele. Plus că în meniu, scria sub fiecare preparat că poate fi congelat sau semipreparat. Pe bune? La un hotel cu asa prestigiu, de 4 stele, tu îmi dai mâncare congelată? Nu sunt bucătari, sau? Jalnic, efectiv, jalnic”, a scris turista pe un site de specialitate.