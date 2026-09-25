Cutremur în România, vineri dimineață. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a produs

Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs în România în noaptea de joi spre vineri, în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seismul s-a produs la o adâncime de 142,8 de kilometri.

Acesta s-a produs la ora 01:33:02, ora locală a României, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremurul s-a produs la 55 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, 58 de kilometri est de Brașov și 59 de kilometri sud de Buzău. De asemenea, epicentrul a fost localizat la aproximativ 66 de kilometri sud de Focșani, 72 de kilometri nord de Ploiești și 99 de kilometri nord-est de Târgoviște.

Ce trebuie să faci în caz de cutremur

Clădirile trebuie părăsite calm, fără a lua lucruri inutile, iar drumul spre ieşire trebuie verificat cu grijă, pentru a evita expunerea la pericole.

Pentru orice eventualitate, trebuie prevenită rănirea provocată de căderea unor tencuieli, cărămizi, etc. la ieşirea din clădire, utilizând o cască de protecţie sau, în lipsa acesteia, un scaun (taburet) ori alt obiect protector (geantă, ghiozdan, cărţi groase, etc.).

Dacă la ieşire uşile sunt blocate, trebuie să se acţioneze fără panică pentru deblocarea acestora. Dacă uşile nu pot fi deblocate, se recomandă spargerea geamului, curăţirea ramei şi a zonei de cioburi, utilizând un scaun, o vază, etc. şi evacuarea prin golul astfel creat.