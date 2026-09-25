Ion Cristoiu: Primirea de excepție făcută de șeful Capitalismului mondial, Donald Trump, șefului comunismului mondial, Xi Jinping

„Inutil să vă mai prezint aici momentele de excepție ale unei primiri de excepție de către Donald Trump a președintelui Chinei: covor roșu de 30 de metri și așteptare la avion, premieră în ultimii 60 de ani, în istoria Americii, garda de onoare, salvă de ton, survol cu bombardiere, cină, vizite, relații cordiale, nu numai ale celor doi soți, ci și ale soțiilor”, își începe publicistul Ion Cristoiu jurnalul video zilnic.

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„Sigur este că, președintele chinez este comunist. În China, potrivit presei Mondiale și presei tefeliste, USR-iștilor de la noi, atât din PNL, cât și din UDMR și USR, în China este dictatură comunistă. Numai că acest dictator comunist a fost primit cu atât de cald de către un președinte capitalist, democrat. Este un bun prilej pentru noi să vă reamintim că, după ce Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au mers la Beijing, în septembrie 2025, la parada militară, invitați de către conducerea Chinei, chiar de către președinte, ca foști premieri care au încercat să întrețină relații cordiale cu China, la un moment de excepție, Comemorare a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva fasciștilor japonezi”.

Această prezență a celor doi, fără semnificație politică, a fost condamnat cu mânie proletară de Oana Țoiu, această analfabetă funcțională a dimplomației mondiale. Am spus atunci că Republica Populară Chineză este cel mai bun prieten al României pe această planetă. Nu are rost să vă mai amintesc de 1968, dar chiar după 1989, China ne-a salvat de două ori de la faliment (…). Ce pot eu să spun în legătură că cu asta? Noi continuăm să fim niște imbecili din punct de vedere al politicii externe. Nu ne-ar fi costat nimic să întreținem relații pentru că relațiile cu China, sub Nicușor Dan, sunt la nivelul cel mai de jos, înghețate. Asta în condițiile în care, repet, președintele Trump, care este farul călăuzitor al lui Nicușor Dan, mai nou, l-a primit pe „dictatorul comunist chinez” cu gesturi de excepție. Sigur că acest moment din America nu va influența cu nimic cu politica externă a României. Eu nu am vrut decât să semnalez”, a mai spus scriitorul.