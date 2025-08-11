Prima pagină » Actualitate » Meteorologii anunță o RĂCIRE a vremii, odată cu creșterea șanselor de ploaie, după jumătatea lunii august. Cum va fi vremea pe litoral

Meteorologii anunță o RĂCIRE a vremii, odată cu creșterea șanselor de ploaie, după jumătatea lunii august. Cum va fi vremea pe litoral

11 aug. 2025, 18:05, Vremea
Meteorologii au anunțat că vremea se răcește după ziua de 17 august, când temperaturile încep sa scadă și cresc șansele de ploi în următoarea perioadă.

Până atunci, însă, vremea rămâne caniculară în aproape toată țara. Între 11-17 august, temperaturile vor fi cuprinse între 34 și 36 de grade Celsius.

Dar din a doua jumătate a lunii august, temperaturile încep să scadă, astfel că, pe timpul zilei, temperatura maximă va fi de 32 de grade Celsius, în timp ce minimele nu vor depăși 19 grade Celsius. După 18 august, temperaturile pe timpul nopții nu vor mai trece de 16 grade Celsius.

În Crișana sunt șanse reduse de precipitații, în timp ce în Transilvania, Moldova și Maramureș pot să apară ploi începând cu această dată. În Crișana se vor înregistra temperaturi minime de 15 grade spre finalul lunii august.

În Oltenia și Muntenia vor fi șanse mici de precipitații, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 32 de grade Celsius.

Valori mai mari se vor înregistra în Muntenia, în această săptămână, când sunt așteptate din nou temperaturi caniculare.

Cum va fi vremea la mare și la munte

Pe litoral, temperaturile vor scădea în următoarele zile. Vor fi zile cu valori de 30 de grade, dar și zile cu temperaturi mai mici. Minima va fi de 20 de grade Celsius și sunt șanse mici de ploi, potrivit Spynews.

Vremea intră într-un proces de răcire și la munte, începând cu 17 august, când temperaturile maxime nu vor mai trece de 20 de grade, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 10 și 15 grade Celsius. De asemenea, cresc șansele de precipitații în această săptămână.

