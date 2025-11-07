Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi VREMEA în perioada 10 noiembrie – 8 decembrie 2025

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru intervalul 10 noiembrie – 8 decembrie 2025, potrivit căreia sunt așteptate temperaturi ușor ridicate mediilor multianuale și un regim pluviometric variabil pe regiuni.
Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice și sud-estice, deficitar în cele vestice și nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal. Acesta va fi local excedentar în regiunile sudice și sud-estice, deficitar în cele vestice și nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.
