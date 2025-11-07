Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi VREMEA în perioada 10 noiembrie – 8 decembrie 2025

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru intervalul 10 noiembrie – 8 decembrie 2025, potrivit căreia sunt așteptate temperaturi ușor ridicate mediilor multianuale și un regim pluviometric variabil pe regiuni.

Săptămâna 10 – 17 noiembrie 2025

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice și sud-estice, deficitar în cele vestice și nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal. Acesta va fi local excedentar în regiunile sudice și sud-estice, deficitar în cele vestice și nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 17 – 24 noiembrie 2025

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, iar cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în nord-vestul țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Săptămâna 24 noiembrie – 1 decembrie 2025

Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor. Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în regiunile estice și sud-estice și apropiate de mediile multianuale în rest.

Săptămâna 1 – 8 decembrie 2025

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării. Temperaturile medii se vor menține ușor mai ridicate decât cele normale pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării.