Cum va fi influențată iarna 2025-2026 de VORTEXUL polar. Estimările meteorologilor pentru Gândul. „Nu excludem episoade cu condiții severe”

Luna decembrie ar putea debuta cu temperaturi mai scăzute decât în mod normal, însă Centrul European de Prognoză pe Medie Durata (ECMWF) estimează că vom avea o iarnă caldă în mare parte din Europa.

Potrivit climatologului Roxana Bojariu, această caracterizare generală nu exclude apariția unor episoade cu condiții severe de iarnă.

„Evident că ar putea, există și această posibilitate, dar estimările de la ECMWF nu sugerează asta pentru Europa (deci și pentru România). Estimările de la ECMWF sugerează, în medie, o iarnă ușor mai caldă decât intervalul de referință 1993-2016 în mare parte din Europa, excepție făcând regiuni din Vestul Europei.

Dar această caracterizare generală nu exclude apariția unor episoade cu condiții severe de iarnă, limitate însă în timp. Nu se poate prognoza pe baze științifice când vor fi aceste episoade cu mult timp înainte.

Pentru aceste episoade particulare, de interes sunt prognozele cu anticipație de la câteva zile la cel mult 10 zile, precizia scăzând cu cât intervalul de anticipație crește”, a precizat climatologul pentru Gândul.

„Vortexul polar variază continuu în intensitate și poziționare”

Vortexul polar este o formațiune atmosferică caracterizată prin presiuni și temperaturi scăzute, specifică latitudinilor înalte, respectiv zonelor polare. Practic, vortexul este ca un zid ce menține aerul arctic în interior. În mod normal, asigură stabilitatea vremii de iarnă.

Roxana Bojariu a explicat, pentru Gândul, că vortexul polar variază continuu în intensitate și poziționare. Astfel că nu rămâne în aceeași stare o iarnă întreagă.

„Vortexul polar variază continuu în intensitate și poziționare astfel încât nu rămâne, de exemplu, o iarnă întreagă în aceeași stare (slab sau intens) și nici la fel poziționat. Atunci când slăbește în intensitate și/sau își schimbă poziționarea, poate determina în unele regiuni ale Emisferei Nordice episoade cu condiții severe, dar în același timp, prin echilibrare, în regiuni vecine, apar episoade cu condiții de iarnă blândă.

Nu se pot prognoza nici regiunile specifice ce se află sub influența episoadelor de iarnă severe sau blânde, cu anticipație mare”, a declarat Roxana Bojariu.

