Meteorologii, în alertă. Lista orașelor din România în care a venit IARNA deja

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că un val de aer polar va traversa România. Astfel, vom avea parte de frig, ploi și chiar ninsori, la început de octombrie.

În plus, temperaturile vor rămâne mai scăzute decât normalul perioadei, valul de frig urmând să persiste deasupra României până spre jumătatea lunii octombrie.

De altfel, noaptea trecută și dimineață, în mai multe orașe temperaturile minime au fost deja negative, potrivit Meteoplus:

-6,4 grade Miercurea Ciuc

-3,8 grade Joseni

-3,3 grade Întorsura Buzăului

-3,1 grade Poiana Stampei

-2,7 grade Toplița

-1,8 grade Sfântu Gheorghe

-1,4 grade Bucin

-1 grad Brașov

-1 grad Baraolt

0 grade Târgu Secuiesc

0 grade Vaslui

0 grade Negrești

„Precipitațiile sunt în extindere, vor veni local în majoritatea regiunilor, iar luni vor ocupa cam toată țara. Prin Transilvania și zona de munte vor fi și moderate cantitativ, în sensul că așteptăm să se acumuleze pe alocuri și 15 l/mp. Circulația aerului se va reorienta în zilele următoare din sector nord-estic, ceea ce înseamnă pătrunderea unui aer mai rece, polar, dinspre Câmpia Rusă. Din acest motiv, vremea va fi rece la altitudini de peste 1.800 metri. Luni spre marți, 1 octombrie, ne așteptăm și la ninsori și lapoviță și este posibil să se depună un strat de câțiva centimetri, mai ales în jumătatea de nord a Carpaților Orientali”, a precizat pentru Digi 24, Mihai Timu, meteorolog ANM.

Temperaturile vor rămâne sub normalul perioadei până pe 10 octombrie, mai spune meteorologul ANM, care prognozează că urmează „o vreme mai rece decât în mod obișnuit”. Mai mult, meteorologii anunță o iarnă cu ger năpraznic.

Vineri, ANM a dat publicității prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. În prima săptămână din octombrie, temperaturile vor fi mai mici decât cele specifice perioadei.