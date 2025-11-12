Metoda accidentul în versiune germană. Cum funcționează “ESCROCHERIA cu NEPOȚI”

O grupare infracțională a fost destructurată de polițiștii germani, care au arestat miercuri 16 persoane acuzate de așa zisa “escrocherie cu nepoți”, potrivit dpa, citată de Agerpres. Suspecții contactau telefonic victimele, în general persoane în vârstă, și se prefăceau că sunt rude aflate într-o situație de urgență, precum un accident rutier grav sau comiterea unei infracțiuni. Practic, occidentali au preluat deja Metoda accidentul, acum deja fumată în România.

Victimele sunt apoi adesea contactate de presupuşi ofiţeri de poliţie sau oficiali care susţin că doar plata unei sume mari de bani poate preveni ca fiul, fiica sau nepotul lor să ajungă la închisoare.

Pe lângă arestări, în timpul percheziţiilor au fost confiscate probe, inclusiv laptopuri, precum şi telefoane mobile, ceasuri şi bijuterii, dar şi o cantitate de droguri. Suspecţii arestaţi au vârste cuprinse între 22 şi 63 de ani. Se crede că patru dintre ei sunau victimele, iar ceilalţi aveau rolul de a colecta banii.

Occidentalii încep să devină inventivi

Trei presupuse centre de apel, de la care ar fi fost contactate victimele, au fost închise în oraşul german Frankfurt, în Austria şi în Polonia, în cadrul operaţiunii.

Într-unul din cazuri, o femeie de 26 de ani din Frankfurt este acuzată că a comis o înşelătorie în Slovacia: ea s-a prefăcut a fi ofiţer de poliţie sau angajată bancară pentru a convinge victimele că banii lor nu mai sunt în siguranţă în conturile lor, spunându-le să retragă banii şi să-i predea.

Operaţiunea poliţiei a avut loc între mijlocul lunii septembrie şi sfârşitul lunii octombrie a acestui an şi a implicat autorităţi din toate landurile federale ale Germaniei, precum şi din Austria, Polonia, Elveţia, Slovacia şi Republica Cehă, sub coordonarea Biroului poliţiei federale (BKA) din Berlin.

