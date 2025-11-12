Prima pagină » Actualitate » Metoda accidentul în versiune germană. Cum funcționează “ESCROCHERIA cu NEPOȚI”

Metoda accidentul în versiune germană. Cum funcționează “ESCROCHERIA cu NEPOȚI”

Rene Pârșan
12 nov. 2025, 17:24, Actualitate
Metoda accidentul în versiune germană. Cum funcționează “ESCROCHERIA cu NEPOȚI”

O grupare infracțională a fost destructurată de polițiștii germani, care au arestat miercuri 16 persoane acuzate de așa zisa “escrocherie cu nepoți”, potrivit dpa, citată de Agerpres. Suspecții contactau telefonic victimele, în general persoane în vârstă, și se prefăceau că sunt rude aflate într-o situație de urgență, precum un accident rutier grav sau comiterea unei infracțiuni. Practic, occidentali au preluat deja Metoda accidentul, acum deja fumată în România.

Victimele sunt apoi adesea contactate de presupuşi ofiţeri de poliţie sau oficiali care susţin că doar plata unei sume mari de bani poate preveni ca fiul, fiica sau nepotul lor să ajungă la închisoare.

Pe lângă arestări, în timpul percheziţiilor au fost confiscate probe, inclusiv laptopuri, precum şi telefoane mobile, ceasuri şi bijuterii, dar şi o cantitate de droguri. Suspecţii arestaţi au vârste cuprinse între 22 şi 63 de ani. Se crede că patru dintre ei sunau victimele, iar ceilalţi aveau rolul de a colecta banii.

Occidentalii încep să devină inventivi

Trei presupuse centre de apel, de la care ar fi fost contactate victimele, au fost închise în oraşul german Frankfurt, în Austria şi în Polonia, în cadrul operaţiunii.

Într-unul din cazuri, o femeie de 26 de ani din Frankfurt este acuzată că a comis o înşelătorie în Slovacia: ea s-a prefăcut a fi ofiţer de poliţie sau angajată bancară pentru a convinge victimele că banii lor nu mai sunt în siguranţă în conturile lor, spunându-le să retragă banii şi să-i predea.

Operaţiunea poliţiei a avut loc între mijlocul lunii septembrie şi sfârşitul lunii octombrie a acestui an şi a implicat autorităţi din toate landurile federale ale Germaniei, precum şi din Austria, Polonia, Elveţia, Slovacia şi Republica Cehă, sub coordonarea Biroului poliţiei federale (BKA) din Berlin.

Recomandarea autorului: Escrocii au reinventat metoda „Accidentul”. Ce apare pe ecranul telefonului victimelor

Citește și

ULTIMA ORĂ Vicepremierul lui Bolojan, un nou SCANDAL. După salariul de peste 4.000 de euro la Dăruiește Viață, Oana Gheorghiu se plânge de banii de la Guvern: salariile nu sunt competitive
17:34
Vicepremierul lui Bolojan, un nou SCANDAL. După salariul de peste 4.000 de euro la Dăruiește Viață, Oana Gheorghiu se plânge de banii de la Guvern: salariile nu sunt competitive
ULTIMA ORĂ TRAGEDIE în județul Prahova. Cei doi muncitori prinși sub un mal de pământ, când lucrau la rețeaua de canalizare, nu au mai putut fi salvați
17:24
TRAGEDIE în județul Prahova. Cei doi muncitori prinși sub un mal de pământ, când lucrau la rețeaua de canalizare, nu au mai putut fi salvați
VIDEO Drulă se încurcă în propriile declarații de campanie. După ce a zis că dărâmă blocul de pe Barbu Văcărescu, acum susține că vorbește în „parafraze”. Mihaiu, colegul său din USR, spune că autorizațiile au fost date în 2024 și 2025, deși el a semnat autorizația în 2023
17:15
Drulă se încurcă în propriile declarații de campanie. După ce a zis că dărâmă blocul de pe Barbu Văcărescu, acum susține că vorbește în „parafraze”. Mihaiu, colegul său din USR, spune că autorizațiile au fost date în 2024 și 2025, deși el a semnat autorizația în 2023
ULTIMA ORĂ Lucian Romașcanu, la prima sa MISIUNE oficială în România, în calitate de membru al Curții de Conturi Europene. Cu cine s-a întâlnit fostul purtător de cuvânt al PSD
17:00
Lucian Romașcanu, la prima sa MISIUNE oficială în România, în calitate de membru al Curții de Conturi Europene. Cu cine s-a întâlnit fostul purtător de cuvânt al PSD
INEDIT Povestea sclavului care a calculat INFINITUL în mintea lui. Cine a fost Thomas Fuller și care era secretul lui, de fapt
16:32
Povestea sclavului care a calculat INFINITUL în mintea lui. Cine a fost Thomas Fuller și care era secretul lui, de fapt
VIDEO EXCLUSIV Victor Ponta expune scopul președintelui Nicușor Dan, prin introducerea „luptei anticorupție”: „Readuce Serviciile Secrete în cercetarea penală”
16:29
Victor Ponta expune scopul președintelui Nicușor Dan, prin introducerea „luptei anticorupție”: „Readuce Serviciile Secrete în cercetarea penală”
Mediafax
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
Digi24
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
Cancan.ro
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Mediafax
Oana Pellea o scoate la tablă pe Carmen Uscatu / „M-aș fi așteptat să iei atitudine”
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Digi24
A fost Călin Georgescu agent SIE? Ce spune președintele Nicușor Dan
Cancan.ro
Câți bani au primit Karmen Minune și Olga Barcari pentru 10 săptămâni la Asia Express? Calculul complet
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Ciao.ro
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în premieră în România
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit o cauză virală a unuia dintre cele mai comune tipuri de cancer
EXTERNE Ministrul ucrainean – care a stat la masă cu Donald Trump – demisionează în urma scandalului de corupție din Administrația Zelenski. Ce măsuri cere președintele Ucrainei
17:26
Ministrul ucrainean – care a stat la masă cu Donald Trump – demisionează în urma scandalului de corupție din Administrația Zelenski. Ce măsuri cere președintele Ucrainei
CONTROVERSĂ Democrații au publicat e-mailuri care arată legătura între Jeffrey Epstein și Donald Trump. Epstein: „Acel câine care nu latră este Trump”
17:00
Democrații au publicat e-mailuri care arată legătura între Jeffrey Epstein și Donald Trump. Epstein: „Acel câine care nu latră este Trump”
EXTERNE Țara europeană care este pe cale de dispariție din cauza încălzirii globale. Statul a declarat stadiul de „pericol existențial”
16:59
Țara europeană care este pe cale de dispariție din cauza încălzirii globale. Statul a declarat stadiul de „pericol existențial”
VIDEO Ponta: Drulă trebuie să preia greaua moștenire de la Nicușor Dan și să o ducă mai departe/ A doua zi după vot va fi ca după beție
16:56
Ponta: Drulă trebuie să preia greaua moștenire de la Nicușor Dan și să o ducă mai departe/ A doua zi după vot va fi ca după beție
FLASH NEWS Nicușor Dan, reacție întârziată chiar și în plan extern. I-a mulțumit lui Donald Trump pentru cuvintele frumoase despre Romania, după 5 zile: „Aștept cu nerăbdare să vă mulțumesc personal”
16:48
Nicușor Dan, reacție întârziată chiar și în plan extern. I-a mulțumit lui Donald Trump pentru cuvintele frumoase despre Romania, după 5 zile: „Aștept cu nerăbdare să vă mulțumesc personal”
SPORT Mutare între concitadinele CFR Cluj și Universitatea Cluj! A acceptat oferta rivalei după o viață în Gruia
16:33
Mutare între concitadinele CFR Cluj și Universitatea Cluj! A acceptat oferta rivalei după o viață în Gruia