„Mi-a distrus viața!”. Ce s-a ales de una dintre cele mai tinere câștigătoare din istoria loteriei. Obținuse 2.000.0000 de euro

10 aug. 2025, 15:48, Actualitate
Ce s-a ales de una dintre cele mai tinere câștigătoare din istoria loteriei / foto: colaj Envato

Una dintre cele mai tinere câștigătoare din istoria loteriei, care obținuse suma de 2.000.000 de euro, mărturisește că viața i s-a schimbat radical. Jucase la Loto când avea doar 16 ani, iar norocul, cel puțin atunci, a fost de partea ei. Reușise să tragă „jackpotul”. Puțini s-ar fi gândit că sumă amețitoare îi va „fura” o parte din viață.

Viața uneia dintre cele mai tinere câștigătoare din istoria Loteriei Naționale britanice s-a schimbat la 180 de grade, după ce a intrat în posesia unei sume uriașe. La vremea aceea, când avea vârsta de 16 ani, Callie Rogers din Marea Britanie avea să joace la loterie și să câștige un premiu de 2.000.000 de euro. Totuși, după ce a intrat în posesia banilor, în viața tinerei a urmat un șir nesfârșit de necazuri.

Deși a dat „marea lovitură”, reușind să câștige o sumă uriașă la Loto, avea să trăiască situații la limită, cu bani pierduți, consum de substanțe interzise și efectuarea unor investiții ghinioniste.

Când tânăra câștigase premiul cel mare, era angajată ca vânzătoare și lua 3,60 lire sterline pe oră. Tânăra fusese adoptată de o familie din Cumbria și trăia într-o casă modestă. Însă, după marele câștig de 2.000.000 de euro, totul avea să ia o întorsătură neașteptată. Tânăra a fost catalogată ca fiind „scăpată de sub control”, după ce devenise milionară peste noapte.

Banii s-au „evaporat” în 9 ani. Inițial, achiziționase o casă, pentru a nu mai locui alături de asistenții maternali. Apoi, a investit într-un autoturism, deși nu deținea un permis auto. „Eram o celebritate locală”, mărturisește Callie.

„Eram o celebritate locală. Oamenii veneau la mine în pub-uri ca și cum mi-ar fi fost cei mai buni prieteni. Simțeam că trebuie să le plătesc tuturor băuturi. Nu mai știam în cine să am încredere. Erau prea mulți bani pentru cineva atât de tânăr. Chiar dacă spui că viața nu ți se va schimba, inevitabil o face și adesea nu în bine. Mi-a distrus viața. Din fericire, acum sunt mai puternică”, a povestit ea, pentru Mirror.co.uk.

Tânăra mărturisește că nu știa cum să gestioneze suma uriașă câștigată peste noapte. În cele din urmă, ajunsese să cheltuiască circa 300.000 de euro pe substanțe interzise (cocaină). Alte sute de mii de euro s-au „evaporat” pe operații estetice și haine de firmă.

Când „pușculița” s-a golit, Callie aproape că a „dispărut”. Multe persoane care se aflau în jurul ei au încetat să îi mai vorbească, aspect care i-a creat probleme ale încrederii în sine. Tânăra avusese și un accident rutier, în urma consumului de cocaină. Apoi, în 2018, a fost bătută de 2 femei, rămânând cu leziuni pe viață. În prezent, este mămica a 5 copii.

Sursă foto: colaj Envato

