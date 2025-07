Michael DOUGLAS, anunț despre viitorul său în cinematografie. „Nu am vrut să fiu unul dintre acei oameni care au murit pe platou”

Michael Douglas, unul dintre cei mai mari actori din toate timpurile, câștigător a două premii Oscar, a dezvăluit că nu va mai juca în filme. Printre altele, el afirmă că nu mai are „intenții reale” de a reveni în industria cinematografică.

Vorbind la festivalul de film de la Karlovy Vary, din Cehia, acolo unde a fost celebrată cea de-a 50-a aniversare a peliculei „One Flew Over the Cuckoo’s Nest” („Zbor deasupra unui cuib de cuci”), la care Michael Douglas a fost co-producător, actorul ajuns la venerabila vârstă de 80 de ani a declarat că, dacă nu va apărea „ceva special” pentru el, nu va mai juca în filme.

Ultimul rol, în „Franklin”

Ultimul său rol a fost interpretarea lui Benjamin Franklin în serialul Apple TV+ „Franklin”, care a fost filmat în 2022 și lansat în 2024.

„Am avut o carieră foarte ocupată. Nu am mai lucrat nimic din 2022 încoace în mod intenționat, pentru că mi-am dat seama că trebuie să mă opresc.

Am muncit din greu timp de aproape 60 de ani și nu am vrut să fiu unul dintre acei oameni care au murit pe platou. Sunt foarte fericit că mi-am luat liber. Nu am intenții reale de a mă întoarce. Dar nu spun că sunt retraspentru că, dacă ar apărea ceva special, m-aș întoarce.

În rest, sunt destul de fericit. Îmi place să o privesc pe soția mea (n.r. – actrița Catherine Zeta-Jones) cum lucrează” – Michael Douglas

În 2010, Douglas a trecut prin chimioterapie și radioterapie pentru cancer la gât în stadiul patru.

La Karlovy Vary, el a declarat că a fost „norocos” să evite intervenția chirurgicală, care „ar fi însemnat să nu pot vorbi și să-mi îndepărtez o parte din maxilar… ceea ce ar fi fost limitativ ca actor”.

