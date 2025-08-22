Microbuze electrice la 250.000 de euro bucata și la Buzău. De data asta, pentru transport public. Primarul Toma se laudă cu isprava sa

Scandalul microbuzelor la prețuri astronomice este departe de a fi stins. Primăria Municipiului Buzău a cumpărat si ea, prin PNRR, 20 de microbuze electrice și 20 de stații de încărcare lentă, cu peste 24 milioane lei. La un calcul simplu, un singur microbuz ajunge să coste un sfert de milion de euro.

Primarul Dumitru Toma nu se arată scandalizat de prețul de 250.000 de euro. Dimpotrivă, i se pare justificat și mai spune, în apărarea sa, că nu a existat nicio contestație până acum.

„Microbuzele sunt altfel echipate, cu tot felul de softuri, cu cifră indicată prin regulament, până la 250.000 euro. Nu a furat nimeni nimic, dacă are cineva informații să facă plângere, să mă apăr de ceva ce nu am făcut? Sunt 12 microbuze aduse, mai sunt 8. 20 în total, dar nu sunt microbuze școlare. Au multiple dotări, de la numărătoarea călătorilor, e-ticketing. 20 de staţii de încărcare electrice. Sunt deja în probe cele 12 microbuze, după ce vin şi celelalte, începem testele cu softul”, a declarat vineri primarul municipiului Buzău, Constantin Toma.

Rețetă identică în toață țara

Rețeta este aceeași peste tot în țară, așa cum Gândul, alături de alte publicații locale și naționale, a scris recent despre JAFUL NAȚIONAL cu microbuzele electrice. Și peste tot, ca să justifice achiziția, au fost băgați la înaintare copiii și transportul lor de acasă la școală și invers. Nici Buzău nu face excepție de la acest argument.

„Primăria Buzău a achiziționat cu fonduri din PNRR 20 de microbuze electrice, dintre care 12 au fost deja livrate. Acestea nu au intrat încă pe traseu, sunt în probă. Avem 380 de copii înscriși cărora le vom asigura transportul de acasă la școală. În timpul zilei, microbuzele vor intra și pe traseele din oraș. (…) Costul lor este undeva la 250.000 de euro, cu tot cu stațiile de încărcare. Nu a fost nevoie de o cercetare cu privire la costul prea mare al acestor microbuze”, a declarat primarul.

Au mai fost două localități din Buzău, Merei și Pătârlagele, care au amplasat stații la fel, însă costul acestora a fost unul cu mult mai mic, între 23.700 și 24.000 euro bucata. La Buzău, prețul ajunge la 25.000 euro.

Site-ul de licitații publice SEAP arată că situația nu este deloc una izolată. La Botoșani și Galați s-a cumpărat același model de microbuz, cu tot cu stație, la prețuri similare: 243.000 – 246.000 de euro. Diferențele sunt date de numărul de unități achiziționate, dar toate contractele sunt umflate cu circa 78.000 de euro per microbuz, consideră Comisia Europeană.

