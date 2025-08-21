Afacerea MICROBUZELOR școlare electrice. Un deputat PSD cere intervenţia Corpului de Control al premierului

Şeful social-democraţilor ieşeni, deputatul Bogdan Cojocaru, îi cere premierului Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la Consiliul Judeţean Iaşi pentru a verifica modul cum s-au făcut achiziţiile de mobilier şcolar, dar şi licitaţia pentru microbuze electrice pentru elevi. Social-democratul susține că fondurile europene reprezintă o şansă „unică” pentru modernizarea Educaţiei, dar că „este inadmisibil să fie folosite pentru achiziţii la suprapreţ, în urma unor contracte învăluite în suspiciuni”.

„Nu este pentru prima dată când se ridică mari semne de întrebare legate de transparenţa licitaţiilor, asupra procedurilor de achiziţie şi a preţurilor de adjudecare la Consiliul Judeţean Iaşi condus de liberalul Costel Alexe. Cazul microbuzelor şcolare este încă proaspăt în memoria ieşenilor. Iar acum pare că se repetă aceeaşi reţetă păguboasă, tot pe seama copiilor şi a sistemului educaţional, în cazul dotărilor cu mobilier”, a declarat, joi, Bogdan Cojocaru.

Liderul PSD Iaşi consideră că dacă aceste achiziţii s-ar fi făcut la un preţ corect, mai multe microbuze şcolare ar fi putut fi cumpărate şi mai mulţi elevi ar fi avut acces la transport gratuit şi sigur. Cojocaru mai spune că instituțiile de învățământ ar fi putut beneficia astăzi de mobilier şi echipamente didactice noi şi condiţii moderne de studiu.

„Ca parlamentar de Iaşi fac un apel direct către prim-ministrul Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la Consiliul Judeţean Iaşi pentru a verifica aceste licitaţii, atât cea a microbuzelor cât şi cea a mobilierului şcolar”, a precizat deputatul PSD.

„Ziarul de Iași” a identificat mai multe achiziții de microbuze electrice în județ, luate tot prin PNRR, la prețuri cu mult peste ce există în momentul de față pe piață. Deși la ele nu s-a înscris firma Aveuro, care a câștigat ulterior pe bandă rulantă contracte similare în toate județele din țară, nici celelalte companii nu au avut oferte mai competitive. Primăriile din județ au dat între 176.000 și 299.000 de euro pe un microbuz, în cea mai mare sumă intrând și două stații de încărcare.

Dacă vorbim de vehicule nepoluante, fondurile europene destinate achiziției acestora s-au împărțit pe categorii: în 2022, biciclete electrice, în 2023, microbuze și autobuze electrice pentru transport public de călători, iar din 2024 până acum, microbuze electrice pentru transportul elevilor. Toate au un punct comun: sunt extrem de scumpe.

Suma maximă eligibilă

Potrivit ghidului specific de finanțare a proiectelor din proiecte din PNRR Componenta 10 – Fondul Local, alocarea pe țară pentru achiziția de microbuze destinate înnoirii parcului de vehicule nepoluante destinate transportului public a fost de 32,93 milioane de euro, de circa trei ori mai puțin decât pentru autobuze sau tramvaie. Ghidul nu impune dimensiuni decât în cazul autobuzelor – 10, 12, 18 metri lungime, +/- 1m – dar precizează că suma maximă eligibilă care poate fi solicitată pentru un microbuz nepoluant este 250 de mii de euro.

Estimarea la solicitarea finanțării, pentru numărul de autovehicule vizat, trebuia să fie făcută pe baza analizelor de piață recente. Cerința Ministerului Educației a fost îndeplinită pe baza achizițiilor similare făcute până atunci de primăriile din județ, care au deschis balul achizițiilor la prețuri aproape neverosimile dacă ne raportăm la prețurile de listă afișate de producători, la care adăugăm costul eventualelor lucrări de aducere la stadiul de mijloc de transport persoane, și profitul. Microbuzele școlare fără limită de preț În cazul microbuzelor electrice școlare, nu este menționat în documente niciun cost estimat. În schimb, se precizează că alocarea financiară per proiect este de maximum 6.097.560,97 de euro/ 30,06 milioane de lei, fără TVA, la care se adaugă o cofinanțare de 2 la sută din partea solicitanților. Consiliile județene solicitante aveau la rândul lor de prezentat în cererea de finanțare lista localităților care vor beneficia de microbuze și numărul de mașini pe fiecare localitate, adică numărul total de autovehicule vizat. Prin urmare, consiliile județene au cerut, fiecare, un anumit număr de mașini – Iașul încadrând 26 de bucăți în cele peste 30 de milioane de lei de la care a pornit licitația. Șefii administrației județului au explicat zilele acestea cu lux de amănunte că procedura de licitație a fost corectă și transparentă. Președintele Costel Alexe s-a arătat chiar mirat de cât poate să coste un microbuz electric în România – dar asta după semnarea contractului cu firma norocoasă și după înmânarea cheilor mașinilor în cadru festiv reprezentanților celor 26 de comune selectate. Foto: BOGDAN DANESCU / MEDIAFAX

RECOMANDAREA AUTORULUI: