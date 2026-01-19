Prima pagină » Actualitate » Leguma preferată de români care scurtează viața cu 5 ani. Medicul Virgiliu Stroescu: „Cea mai mare nenorocire a unui om”

Leguma preferată de români care scurtează viața cu 5 ani. Medicul Virgiliu Stroescu: „Cea mai mare nenorocire a unui om”

19 ian. 2026, 16:26, Actualitate
Leguma preferată de români care scurtează viața cu 5 ani. Medicul Virgiliu Stroescu: „Cea mai mare nenorocire a unui om”
Medicul Virgiliu Stroescu

Medicul Virgiliu Stroescu, specialist în endocrinologie și nutriție, a dezvăluit leguma nocivă pentru sănătate, sub o anumită formă. Este preferată de români și ne poate scurta viața cu 5 ani. Celebrul specialist chiar o numește… „cea mai mare nenorocire a unui om”.

El a tot atras atenția, de-a lungul timpului, în diverse ocazii, că – doar în stare fiartă- cartoful este un aliment nobil, plin de energie.

„Cartofii prăjiți sunt cea mai mare nenorocire a unui om! Când prăjești cartoful, el absoarbe uleiul ca un burete. Devine o bombă de calorii și de grăsimi oxidate care distrug arterele. Odată introdus în ulei încins, structura sa se schimbă, devenind un vector pentru grăsimi trans și acrilamidă (substanță cancerigenă), explică acesta.

Acesta a mai precizat că nu se mai mănâncă cartofi prăjiți în lumea întreagă, pentru că s-a dovedit acrilamida împreună cu o substanță asparagina formează o substanță foarte toxică, cancerigenă, care se cumulează.

„Când uleiul este foarte încins apare o substanță, acrilamida. În anul 2002, s-a mișcat puțin planeta, din ce cauză că s-a descoperit, cartofii prăjiți fac o substanță acrilamidă care se cumulează și de cancer. Și de aceea majoritate oamenilor cu cap, cu scaun la cap, s-au hotărât cel mult să guste cartofi prăjiți”, mai spune medicul.

Medicul Virgiliu Stroescu

Mai mult, el a mai avertizat că acest amestec de amidon și ulei ars „înfundă” vasele de sânge, ducând la îmbătrânirea prematură a întregului organism.

De asemenea, medicul compară adesea consumul de cartofi prăjiți cu o formă de agresiune asupra propriului corp, deoarece gustul intens (dat de combinația sare-grăsime) ne face să ignorăm daunele interne.

