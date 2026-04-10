Specialist în nutriție, dezvăluie secretul tinereții veșnice: „Dacă vreți un antioxidant foarte puternic și destul de ieftin, îl aveți chiar aici”

Când se discută despre diete pe care le asociem cu un stil de viață sănătos, puțini au habar care sunt alimentele ce le compun. Cei mai mulți nutriționiști spun că scopul este de a reuni nutrienții necesari pentru a reduce inflamația din organism.

Se obține acest lucru în primul rând prin scăderea nivelului de insulină circulantă.

Ce este quercetina

Deși lista alimentelor benefice este foarte mare, unul anume se distinge. Experții îl recomandă în mod special, fiind un excelent supliment care contribuie la încetinirea îmbătrânirii.

Publicația spaniolă El economista a prezentat opinia specialistului în nutriție Carlos de Miguel. Într-o postare pe rețelele sociale, el scrie următoarele: „De ce ar trebui ceapa roșie să fie prezentă în orice dietă antiinflamatorie?”.

Ei bine, unul dintre principalele motive este faptul că aceasta conține o cantitate mare de antioxidanți.

Antioxidanții sunt o serie de compuși care contribuie la menținerea unui sistem imunitar puternic. Totodată, ajută și la prevenirea apariției unor boli precum cancerul, infarctul miocardic, accidentul vascular cerebral sau procesele neurodegenerative.

Iar dintre antioxidanți, quercetina este cel mai bun. „Acest antioxidant nu se găsește în interiorul cepei propriu-zise, ci în straturile exterioare. Ce trebuie făcut este să îndepărtați coaja subțire și apoi să o folosiți integral, pentru că acolo se află cea mai mare concentrație”, subliniază specialistul.

Alte beneficii ale cepei roșii

Pe de altă parte, unul dintre avantajele cepei roșii este că „rezistă foarte bine la căldură, din punct de vedere nutrițional”. Asta înseamnă că, indiferent dacă este gătită la temperaturi ridicate sau fiartă, păstrează o cantitate mare de quercetină.

„Așadar, dacă vreți un antioxidant foarte puternic, destul de ieftin și la îndemână, îl aveți aici”, concluzionează De Miguel.

Ceapa roșie este o legumă care poate fi combinată cu o multitudine de alimente. Poate fi gătită sau consumată crudă, având un gust mai blând decât ceapa obișnuită.

