Mihaela Rădulescu, îndurerată la o săptămână de la înmormântarea lui Felix Baumgartner: „Să nu vă pese niciodată de ceea ce cred alții”

Fosta realizatoare tv Mihaela Rădulescu a publicat, joi, un mesaj emoționant, la o săptămână după înmormântarea partenerului ei de viață, Felix Baumgartner.

Mihaela Răduleascu a postat pe rețelele de socializare un fragment dintr-o filmare făcută alături de bărbatului iubit, care este la volan și cântă împreună piesa „Walkin In The Sunshine” (”Mergând prin razele soarelui – n.r.) a lui Roger Miller.

În mesajul publicat, fosta realizatoare tv împărtăște cu durere dragostea pe care i-a purtat-o timp de 12 ani.

Felix Baumgartner a decedat pe 17 iulie 2025, la vârsta de 56 de ani, într-un accident de parapantă în Porto Sant’Elpidio, pe coasta Adriatică din Italia. Sportivul nu a suferit un infarct în timpul zborului, așa cum s-a speculat inițial, ci a murit în urma impactului devastator cu solul, potrivit concluziilor preliminare ale legiștilor italieni. El a fost înmormântat pe 30 iulie, în Austria.

„«Mergând prin razele soarelui. Să ai un zâmbet pe față ca și cum nu este nimic rău. Să ne gândim la vremurile bune…» L-am făcut pe acest om cel mai fericit vreodată, iar el a făcut la fel cu mine. Să căutăm o astfel de iubire, să cântăm mereu împreună, să dorim singurul lucru care contează cel mai mult în viața cuiva – dragostea pentru cel pe care îl ai în viața ta. Acesta este cel mai ușor drum spre fericire. Uneori, anumiți prieteni, cei străini sau nici măcar familia nu vor înțelege acest lucru. Dar să nu vă pese niciodată de ceea ce cred alții. Continuați să cântați, să vă distrați, să construiți împreună o viață și să mențineți iubirea în viață permanent. Eu voi face acest lucru tot restul călătoriei mele. Acest om perfect merită toată dragostea și respectul pe care le-a arătat tuturor, inclusiv celor care nu l-au înțeles niciodată. Eu voi lupta pentru tine, iubirea mea. Așa cum am făcut mereu. Așa cum ai făcut mereu pentru mine. Voi fi acolo pentru fiecare dintre prietenii mei extraordinari, pentru prietenii tăi extraordinari care au fost acolo pentru mine, din respect și din iubire pentru tine și pentru povestea noastră reală, puternică și unică de dragoste. Va urma. Felix Baumgartner”, este mesajul Mihaelei Rădulescu.

