Mihaela Rădulescu sfâșiată de DURERE, la o lună de la tragicul accident care i-a luat viața lui Felix Baumgartner: „Îmi frânge inima în fiecare zi”

La aproape o lună de la tragicul accident care i-a luat viața lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu își împărtășește durerea pe rețelele de socializare și rememorează momentele speciale petrecute alături de partenerul ei.

Mihaela Rădulescu trece prin momente de durere profundă după moartea subită a partenerului său de viață, Felix Baumgartner. Cei doi au fost împreună timp de 11 ani, iar austriacul a murit într-un accident cu parapanta motorizată, la vârsta de 56 de ani.

De aproape o lună, prezentatoarea TV continuă să posteze pe rețelele de socializare fotografii și videoclipuri care surprind momente importante din viața lor de cuplu. Fie că este vorba despre vacanțe sau activitățile lui Baumgartner, Mihaela împărtășește durerea și dorul care o încearcă de la pierderea tragică a partenerului.

Mesajele transmise de prezentatoare sunt emoționante: „Am trăit în fiecare zi” sau „Am fost mereu împreună”.

„Durerea îmi frânge inima în fiecare zi”

Recent, fosta prezentatoare TV a declarat pentru Il Resto del Carlino: „Va trebui să trec peste șoc, peste durere, peste diminețile în care voi prepara o singură cafea, nu două. Iar asta… îmi va frânge inima în fiecare zi! Felix era cu adevărat special, în multe feluri, iar acum tot ce vreau este să mă dedic păstrării vie amintirii și poveștii sale extraordinare”, a scris Mihaela Rădulescu.

Până la publicarea raportului autopsiei, pe 22 iulie, au existat numeroase speculații privind circumstanțele tragediei.

Documentul oficial a stabilit însă clar că Felix Baumgartner nu a suferit un infarct, ci a murit în urma impactului cu solul, suferind fracturi la nivelul vertebrelor cervicale și leziuni incompatibile cu viața ale măduvei spinării.