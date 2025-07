Durere fără margini pentru Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner, omul alături de care a trăit, timp de 13 ani, o frumoasă poveste de dragoste. Fosta prezentatoare a transmis un nou mesaj emoționant, într-o postare pe Facebook, în care a vorbit despre Felix, ca legendă a sportului, ca erou, dar și ca fiu, ca iubit. Mihaela Rădulescu își dorește ca povestea lui Felix Baumgartner să fie dusă mai departe.

Dacă lumea întreagă și fanii săi au pierdut un erou al înălțimilor, Mihaela Rădulescu, partenera lui Felix Baumgartner timp de 13 ani, a pierdut o parte din suflet.

După moartea tragică a legendarului parașutist austriac, mesajul emoționant al Mihaelei Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner de aseară a stârnit multă emoție și durere, fosta prezentatoare recunoscând că este pierdută fără el.

Reamintim că medicii legiști au finalizat autopsia în cazul Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Rădulescu. Potrivit relatărilor din presa italiană, austriacul de 56 de ani a avut un accident de parapantă, joi după-amiază, în Porto Sant’Elpidio, pe coasta Adriaticii. A căzut în piscina unui hotel, unde a rănit ușor o angajată a hotelului.

După autopsie, medicii au confirmat ipoteza că Baumgartner a suferit un stop cardiac și, astfel, a pierdut controlul parapantei, care, potrivit unor martori, s-a rotit brusc în jurul propriei axe înainte de a se prăbuși la sol. Așadar, cel mai probabil, sportivul austriac era deja mort în momentul impactului cu solul, relatează publicația austriacă Der Standard, citată de Hotnews.

Redăm integral mesajul postat de Mihaela Rădulescu

„Pentru lume, o legendă care a inspirat atât de multe şi a realizat atât de multe… Pentru prietenii şi familia lui, cel mai iubit şi admirat, cel mai pozitiv, respectuos, plin de viaţă şi bucurie copil, şi cel mai concentrat şi organizat adult când lucrează la orice. Pentru fanii săi, Eroul le zâmbeşte mereu, având mereu timp pentru ei, mereu fericit să simtă dragostea lor. Pentru mine… omul care m-a iubit la nebunie 13 ani, omul extraordinar pe care l-am iubit nespus, BĂRBATUL ADEVĂRAT pe care l-am respectat şi cu care am trăit cele mai bune momente ale vieţii mele.

Continuă să-i spui povestea, în special copiilor tăi – într-o lume plină de Visători, învaţă-i despre Visătorul care şii-a îndeplinit toate visele, muncind al naibii de mult pentru fiecare dintre ele.Mulţumesc tuturor celor care au arătat respect şi sprijin pentru mine şi mama şi tatăl lui, pentru familia lui şi prietenii noştri adevăraţi.

A murit făcând ceea ce iubea cel mai mult – zburând – într-un loc fericit în care am venit pentru a treia oară, cu mine ţinându-l de mână şi strigând la el să LUPTE. Prima luptă pierdută… Sunt pierdută fără el. Toţi suntem, oamenii care am fost binecuvântaţi să-l avem în viaţa noastră.

Am scris asta pentru el. Arată-ţi respectul pentru FELIX. Acest om unic merită tot ce e mai bun din toate inimile, gândurile şi rugăciunile noastre….“, a scris Mihaela Rădulescu pe Facebook.

