Meteorologii anunță temperaturi atipice pentru această perioadă a anului. ANM, noi informații pentru Gândul: „Pe arii restrânse, burniță sau ploaie slabă”

Cristian Lisandru
20 dec. 2025, 10:40, Știri
O dimineață cețoasă în București și în multe regiuni ale țării, dar temperaturile nu coboară încă atât de mult cum ar fi normal în această perioadă. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au fost emise mai multe coduri galbene de ceață, iar vizibilitatea este redusă în județele Argeș, Cluj, Brăila, Bacău, Constanța, Tulcea, Alba și municipiul București.

Cum va fi vremea astăzi, 20 decembrie 2025, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Pentru astăzi vom avea valori de temperatură peste mediile multianuale specifice perioadei, cu temperaturi maxime, în general, între 2 grade în nordul Moldovei și prin Transilvania și 10 grade în Dealurile de Vest și pe litoral.

La București, astăzi se vor înregistra 3 – 4 grade cu un cer temporar noros și ceață.

Ceața va fi asociată în țară, în unele zone, pe arii restrânse, burniță sau ploaie slabă”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Temperaturi în România, la ora 10:00

La ora 10:00, cea mai scăzută temperatură din țară a fost de minus 2 grade Celsius și s-a înregistrat la Suceava și la Târgu Mureș.

  • În București, la aceeași oră, au fost 0 grade și ceață.
  • Cea mai ridicată temperatură din țară, la aceeași oră, s-a înregistrat la Baia Mare – 8 grade -, acolo unde erau și averse de ploaie.

Temperaturi la ora 10:00 | Sursa – ANM

  • La Oradea, la aceeași oră, s-au înregistrat 7 grade, iar la Arad și Timișoara au fost 6 grade Celsius.
  • Dacă la Baia Mare a plouat în averse, nu au fost precipitații în nicio altă zonă a țării.

Au fosy 3 grade la Sulina, 6 grade la Constanța, 1 grad la Călărați, 3 grade la Craiova și 0 grade la Drobeta-Turnu Severin.

