Noi detalii ies la iveală din dosarul „Mită la vamă”, cu 27 de acuzați în boxă. Ce decizie a luat Curtea de Apel Iași

Pentru zeci de vameși din punctul de trecere a frontierei de la Albița anul 2026 va aduce o întâlnire cu judecătorii. Sunt 27 de acuzați în boxă, printre care lucrători la vamă, dar și polițiști de frontieră. Cu toții au fost anchetați de procurorii DNA pentru luare de mită și/sau trafic de influență, scrie Ziarul de Iași.

Conform rechizitoriului, pentru șpăgi care începeau de la 20 de euro, ei permiteau să treacă prin „Albița” absolut orice.

Trafic cu țigări și alcool

Sursa citată arată că, ani la rând, anchetele declanșate de procurori în legătură cu activitatea de la Vama Albița au „murit” în instanță. În 2022, de exemplu, Curtea de Apel din Iași a dat pe bandă rulantă condamnări cu suspendare și achitări.

Actualul dosar vizează acțiuni întreprinse de vameși și polițiști în perioada 2021-2022. Lucrătorilor vamali li se reproșează că pretindeau și încasau mită fie pentru a închide ochii la conținutul unor portbagaje burdușite cu țigări sau alcool, fie pentru a interveni pe lângă polițiștii de frontieră maghiari în scopul de a lăsa să intre în spațiul Schengen persoane din Republica Moldova care nu ar fi avut acest drept.

Mita cerută începea de la 20 de euro și putea urca până la 100 sau chiar 250 de euro, în funcție de situația concretă.

