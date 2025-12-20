Secretele unei longevități active și după 80 de ani, de la profesorul doctor Vlad Ciurea: „Acesta este factorul numărul 1”

România continuă să ocupe ultimele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce privește speranța de viață, însă specialiștii spun că o bătrânețe liniștită, cu o minte activă și limpede, este posibilă doar dacă vom adopta din timp câteva obiceiuri esențiale.

Profesorul doctor Vlad Ciurea a vorbit despre importanța îngrijirii creierului și despre secretele longevității sănătoase.

Care sunt secretele unei longevități active

„Vârsta este doar o cifră. Sunt oameni tineri ca ani, dar cu un creier îmbătrânit prematur”, a explicat medicul, atrăgând atenția asupra efectelor negative ale suprasolicitării tehnologice. De asemenea, încă din 2012, specialiștii au tot vorbit despre „creiere obosite” sau „prăjite”, care sunt afectate de stres, lipsa de mișcare și un stil de viață dezordonat.

Potrivit profesorului doctor Vlad Ciurea, tinerețea adevărată nu este dată de numărul anilor, ci de sănătatea creierului. „Creierul trebuie menținut activ și tânăr, iar organismul îl va urma”, spune medicul.

Chiar dacă odată cu vârsta pierdem neuroni, există și mecanisme de regenerare, iar cheia este să menținem celulele respective în funcțiune.

Un exemplu clar vine chiar din „zonele albastre” ale lumii – cinci regiuni unde oamenii trăiesc frecvent peste 90 sau chiar 100 de ani, cu o claritate mentală de invidiat. Ele au în comun o alimentație sănătoasă, gătită zilnic, mișcare constantă, viață în comunitate, gândirea pozitivă și contactul cu natura.

„Mișcarea este factorul numărul unu”, subliniază specialistul. Diferența dintre un vârstnic sedentar și unul activ este majoră, mai ales la nivel cerebral. Lipsa de mișcare duce la reducerea activității neuronale, ceea ce poate fi confundat, în investigațiile medicale cu atrofia cerebrală. În realitate, multe dintre aceste celule pot fi reactivate prin oxigenare, hidratare, odihnă și efort fizic regulat.

Recomandările autorului: