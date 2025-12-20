Armata Statelor Unite a lansat, vineri noaptea, o serie de atacuri împotriva a zeci de ținte din centrul Siriei, au declarat oficiali americani pentru The Washington Post. Acțiunile au loc după ce weekendul trecut doi soldați americani și un interpret civil au fost uciși într-un atac.

Aproximativ 70 de ținte au fost lovite în operațiune, au declarat cei doi oficiali americani.

Sursă video: X/ U.S. Central Command

Atacurile au vizat infrastructura Statului Islamic și locurile în care sunt depozitate arme, a declarat unul dintre oficiali, care a vorbit sub protecția anonimatului. Au fost implicate avioane de atac A-10, avioane de vânătoare F-15 și F-16 și elicoptere Apache, împreună cu artileria cu rachete trasă de forțele americane din regiune, a spus oficialul.

Sursă video: X/ U.S. Central Command

Atacul a urmat unei ambuscade din 13 decembrie, la o bază militară din orașul Palmyra, în care au fost uciși doi membri ai Gărzii Naționale din Iowa – în vârstă de 25 și 29 de ani – dar și un interpret, născut în Irak, care locuia în Michigan, în vârstă de 54 de ani. Președintele Donald Trump a promis că va lua măsuri după moartea lor.

„Anunț prin prezenta că Statele Unite aplică represalii foarte grave, așa cum am promis, teroriștilor ucigași responsabili”, a scris ulterior președintele Donald Trump pe Truth Social.

Trump le-a adus un omagiu celor doi membri ai Gărzii Naționale din Iowa și interpretului lor, uciși în Siria, la întoarcerea lor acasă, pe 17 decembrie.

Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru atac, dar oficialii americani au spus că Statul Islamic este „probabil“ de vină.

În ultima săptămână, trupele americane s-au alăturat forțelor partenere regionale pentru a desfășura 10 operațiuni în Irak și Siria, care au dus la moartea sau arestarea a 23 de presupuși membri ai Statului Islamic, a declarat oficialul american.

Forțele americane folosesc adesea informațiile adunate în astfel de operațiuni pentru a fundamenta viitoarele atacuri militare.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat pe rețelele de socializare că atacul de vineri – pe care l-a numit Operațiunea Hawkeye Strike – a fost „un răspuns direct la atacul” de weekendul trecut, care a curmat viețile personalului american.

„Acesta nu este începutul războiului — este o declarație de răzbunare”, a spus Hegseth. „Statele Unite ale Americii, sub conducerea președintelui Trump, nu vor ezita niciodată și nu vor ceda niciodată în a-și apăra poporul.”

Hegseth a adăugat că oricine vizează americanii „își va petrece restul scurtei și anxioase vieți știind că Statele Unite îl vor vâna, îl vor găsi și îl vor ucide fără milă”.

