Bolojan, primele declarații despre întâlnirea cu Fănel Bogoș și mega-dosarul de corupție în care îi apare numele: „Ne-am dat mâna/ Nu mai rețin exact ce mi-a zis/ Când ești în funcție publică, mii de oameni îți vin în birou / Unii vor să facă poze cu tine”

06 nov. 2025, 19:16, Știri
Premierul Ilie Bolojan a vorbit, joi seara la Digi 24, despre întâlnirea cu Fănel Bogoș și mega-dosarul de corupție în care îi apare numele. Gândul a publicat în exclusivitate că numele premierului apare într-un dosar de corupție și trafic de influență, împreună cu mai mulți generali rezerviști din servicii de informații. Printre inculpații din dosar se află și omul de afaceri Fănel Bogoș, care, conform procurorilor, ar fi avut o întâlnire de 4 ore cu premierul. Bolojan spune însă că a durat numai 15 minute și nu a rezultat nimic din discuția respectivă. 

„Președintele PNL Vaslui mi-a solicitat o audiență spunându-mi că vrea să-mi prezinte un domn, într-o chestiune politică. Având întâlniri cu mai mulți oameni, a fost o programare prin cabinet și domnul Barbu a venit la mine cu acest domn, care la data respectivă nu-mi spunea nimic. Dânsul și-a prezentat compania și problemele pe care le are cu autoritățile , necerându-mi nimic. A fost o întâlnire de 15 minute”, a spus Bolojan.

„Nu mai rețin ce mi-a spus, dar că nu este tratat corespunzător de autoritățile statului”, continuă șeful liberalilor.

Premierul și europarlamentarul Rareș Bogdan apar invocați pe larg în dosarul DNA Iași care vizează o întreagă rețea formată din rezerviști, generali, oameni apropiați serviciilor secrete, politicieni și conducători din administrația publică centrală și locală – care ar fi încercat în acest an să îl ajute pe Fănel Bogoș ca să îl demită pe șeful DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.

Nu s-a intamplat nimic”, a mai spus Bolojan, la Digi24.

Rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI și politicieni este la rândul ei compusă din 3 grupuri de interese iar interceptările și relatările din caz susțin că tot scandalul a ajuns și în atenția premierului Bolojan prin intermediul lui Mihai Barbu, șeful PNL Vaslui care este și trezorierul PNL.

Despre întâlnirea cu Bogoș. Bolojan  a mai zis: „Cei care însă doresc să se întâlnească cu cineva, să-și facă poză să ajungă la cineva, folosesc o astfel de audiență pentru a brava, pentru a anunța relații de un fel sau altul, își asumă răspunderea”, a mai spus premierul.

Cazul DNA a plecat de la Fănel Bogoș, patronul Vanbet SRL, la fermele căruia se găsise în septembrie 2024 un focar de salmonella, motiv pentru care șeful DSVSA, Mihai Ponea, a dispus neutralizarea a 230.000 de păsări.

Pentru că șeful DSVSA a refuzat să-i aprobe lui Bogoș dosarul de despăgubire, omul de afaceri a întreprins, “cu sprijinul mai multor persoane și sisteme relaționale de influență”, demersuri pentru a-l schimba din funcție pe directorul executiv al DSVSA Vaslui. Fănel Bogoș avea de luat de la DSVSA Vaslui o despăgubire de 13 milioane de lei.

El ar fi apelat la o serie de autorități, foști generali din Armată, servicii secrete, foști procurori, autorități centrale și locale doar pentru a-l schimba din funcție șeful DSVSA, Mihai Ponea.

