Mihai Jurca, culmea IPOCRIZIEI, după ce i-a lăsat pe ceilalți demnitari fără șofer: „Eu beneficiez de un șofer de la SPP”

Șeful Cancelariei lui Ilie Bolojan, Mihai Jurca, a declarat într-o conferință de presă, referitor la achiziția celor 17 mașini Dacia Duster, că demnitarii și cancelarii își vor conduce singuri mașinile și nu vor mai beneficia de șofer.

Mihai Jurca a precizat, însă, că el beneficiază de un șofer RAPPS, deoarece e populist ca un ministru să-și conducă mașina.

„Este populist ca un ministru să-și conducă mașina. Eu beneficiez de un șofer de la SPP”, a declarat Jurca.

480 de mii de lei cheltuiți lunar de cancelaria lui Bolojan pentru 17 mașini noi

Cancelaria lui premierului Ilie Bolojan, condusă de Mihai Jurca, a încheiat un contract de leasing cu Grupul Dacia Renault pentru 17 autovehicule N1 Dacia Duster pick-up noi, în garanție, prin achiziție directă prin intermediul SEAP.

Cancelaria premierului Bolojan a anunțat joi că a renunțat la contractul de 850.000 de lei lunar cu RAAPPS prin care regia autonomă a protocolului furniza 30 de autoturisme cu șofer. În schimb, cancelaria a încheiat un contract de leasing operațional pentru 17 Dacia Duster pe care demnitarii le vor conduce singuri, potrivit unui comunicat.

