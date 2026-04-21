Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov, care a fost la înmormântarea lui Mircea Lucescu, a cumpărat cel mai scump apartament din lume. Unde se află și cât valorează

Miliardarul Rinat Ahmetov, prietenul lui Mirea Lucescu, cel mai bogat om din Ucraina, care deține și Arcelor Mittal Iași, a achiziționat un „apartament” de lux imens. Se „întinde pe cinci etaje”, în cel mai prestigios complex rezidențial nou din Monaco. Suma uluitoare, 471 de milioane de euro, pare cea mai mare tranzacție imobiliară din istorie pentru o singură locuință, scrie Bloomberg.

Apartamentul cu 21 de camere, situat pe malul mării, achiziționat de holdingul omului de afaceri, se află în cartierul Mareterra al principatului. Noua zonă a fost inaugurată de prințul Albert al II-lea în 2024 și a atras investitori extrem de bogați din întreaga lume.

„Le Renzo”, asociația de locatari a miliardarilor

Situat în clădirea emblematică „Le Renzo”, apartamentul se întinde pe o suprafață de aproximativ 2.500 de metri pătrați, fără a lua în calcul balcoanele și terasele cu vedere la Marea Mediterană. Acesta dispune de o piscină privată, jacuzzi și cel puțin opt locuri de parcare.

Detaliile vânzării, care a fost finalizată în 2024, provin din registrele imobiliare ale Principatului, precum și dintr-o serie de e-mailuri și acte preliminare analizate de Bloomberg Businessweek de la Distributed Denial of Secrets. Aceasta este o organizație non-profit care păstrează informații accesate și divulgate de hackeri și considerate a fi de interes public.

Compania holding a lui Ahmetov, System Capital Management a confirmat că a efectuat o achiziție în cadrul ansamblului rezidențial. Dar a refuzat să ofere detalii despre proprietate sau preț.

Prețul raportat ar face din aceasta cea mai mare vânzare de locuință cunoscută din istorie, depășind recenta vânzare a conacului din Chelsea al dezvoltatorului Nick Candy, peste 350 de milioane de dolari. Sau vânzarea unui apartament penthouse din New York către managerul de fonduri speculative Ken Griffin. aproximativ 240 de milioane de dolari, mai scrie Bloomberg.

Citește și

ACTUALITATE Escrocheriile legate de locurile de muncă croite de AI, în plină expansiune. Cum le indentifici, cum să le eviți
18:43
Escrocheriile legate de locurile de muncă croite de AI, în plină expansiune. Cum le indentifici, cum să le eviți
REACȚIE Șoșoacă, mesaj pentru PSD, USR și Bolojan: „Nu mă mai sunați, nu îmi mai sunați parlamentarii”
18:36
Șoșoacă, mesaj pentru PSD, USR și Bolojan: „Nu mă mai sunați, nu îmi mai sunați parlamentarii”
ULTIMA ORĂ PNL şi USR, pregătite să preia portofoliile ministerelor PSD. Ce se va întâmpla cu UDMR
17:53
PNL şi USR, pregătite să preia portofoliile ministerelor PSD. Ce se va întâmpla cu UDMR
LIVE Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice sunt aduse astăzi la Muzeul Național, sub escorta jandarmilor
17:34
Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice sunt aduse astăzi la Muzeul Național, sub escorta jandarmilor
ACTUALITATE Viața revine la Cernobîl. Sanctuarul morții radioactive se transformă într-o rezervație naturală
16:52
Viața revine la Cernobîl. Sanctuarul morții radioactive se transformă într-o rezervație naturală
TRANSPORT Ciprian Șerban anunță că preluarea portului moldovenesc Giurgiulești a fost finalizată: ”Investiție strategică, cu miză regională și europeană”
16:33
Ciprian Șerban anunță că preluarea portului moldovenesc Giurgiulești a fost finalizată: ”Investiție strategică, cu miză regională și europeană”
Mediafax
Reacții după decizia istorică ÎCCJ pe TVA
Digi24
Lovitură pentru Germania. Rusia se pregătește să oprească livrările de țiței kazah prin conducta Drujba
Cancan.ro
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Mediafax
Bomba lui Boc în PNL: „Vrem electoratul USR, nu ideologia lor"
Click
Palatele din Bellu ale vedetelor pentru viața de apoi! Propunerea miliardarului Ion Țiriac pentru Ilie Năstase: „Te invit la mine!”. Cât costă, de fapt, un cavou de lux?
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Cancan.ro
Vedeta de la Pro TV, acuzată că a fugit de la filmări pentru o colaborare secretă cu Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Descopera.ro
ULUITOR: Arheologii au găsit un templu antic perfect circular
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Pentru prima dată, Blue Origin a refolosit o rachetă New Glenn
EXCLUSIV Crin Antonescu, mesaj extrem de dur pentru PNL: Partidul are o mare problemă de identitate/PNL a devenit un aparat de rămas la putere
18:48
Crin Antonescu, mesaj extrem de dur pentru PNL: Partidul are o mare problemă de identitate/PNL a devenit un aparat de rămas la putere
POLITICĂ Dezertare de la PSD la PNL chiar în ziua scandalului politic. „Trădătorul” a participat și la ședința cu Ilie Bolojan
18:43
Dezertare de la PSD la PNL chiar în ziua scandalului politic. „Trădătorul” a participat și la ședința cu Ilie Bolojan
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 22 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
18:09
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 22 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
COMUNICAT Transelectrica accelerează tranziția verde, cu finanțare din PNRR: panouri fotovoltaice deja montate în șase stații electrice; echipamente electrice pentru mentenanța RET și centru de date modern pentru securitatea cibernetică a rețelei
18:04
Transelectrica accelerează tranziția verde, cu finanțare din PNRR: panouri fotovoltaice deja montate în șase stații electrice; echipamente electrice pentru mentenanța RET și centru de date modern pentru securitatea cibernetică a rețelei
FLASH NEWS Doi soldați israelieni au fost condamnați la închisoare pentru distrugerea statuii lui Iisus din Liban. Ce pedeapsă vor executa
17:55
Doi soldați israelieni au fost condamnați la închisoare pentru distrugerea statuii lui Iisus din Liban. Ce pedeapsă vor executa
FLASH NEWS Ucraina a propus redenumirea unei părți din Donbas în onoarea lui Donald Trump
17:53
Ucraina a propus redenumirea unei părți din Donbas în onoarea lui Donald Trump

