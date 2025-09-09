Milioane de lei PROFIT cu echipe mici de muncitori și doar câteva utilaje. O afacere la care puțini se gândesc

Există un domeniu care, deși nu atrage prea mulți antreprenori, se dovedește extrem de rentabil: colectarea și epurarea apelor uzate. În județul Iași, firmele din această nișă au cumulat în 2024 o cifră de afaceri de aproape 5 milioane de lei.

Deși nu este un sector considerat „atractiv”, 15 companii locale activează în acest tip de servicii, reprezentând aproape o treime din totalul național, de 50 de operatori, scrie Ziarul de Iași.

Profituri uriașe cu echipe de doar câțiva oameni

Cea mai performantă firmă din Iași, Vidanjări Riciu Servicii SRL, a raportat pentru anul trecut venituri de 1,7 milioane de lei și un profit net de aproape un milion de lei. Imediat după, firma Servicii AZ Toalete Ecologice SRL, înființată în 2023, a reușit performanța de a transforma peste 93% din încasări în profit, cu 651.219 lei câștig net la o cifră de afaceri de 700.000 lei.

Un alt exemplu este Incorvidman SRL, activă de opt ani, care, cu doar doi angajați, a obținut o cifră de afaceri de 1,2 milioane lei. Iar jumătate din acești bani au fost profit.

Citește aici care sunt cei mai mari jucători la nivel național.