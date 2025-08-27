Milionarul Videanu primește ajutor de la stat, aproape 30 de milioane de euro, pentru a deschide o afacere

Statul român va sprijini, cu bani de la Guvern, investiția fostului ministru al Economiei și fost primar general al Capitalei, Adrian Videanu. Acesta a demarat o nouă afacere, împreună cu soția sa, Miorița, pe platforma Marmosim din Simeria.

26,4 milioane de euro va primi familia Videanu, de la statul român, ca ajutor pentru o nouă afacere cu reciclarea deșeurilor din piatră pe care o derulează la Simeria. Potrivit celor de la profit.ro, proiectul valorează circa 40 milioane euro și va genera 72 de locuri de muncă.

În incinta platformei, firma pe care o controlează-Adam Stone, soția lui Videanu a închiriat 11.600 mp în incinta platformei pentru ridicarea unei fabrici de reciclare a deșeurilor rezultate din carierele de piatră.

Aceeași firmă și-a deschis un punct de lucru pe platformă și a adăugat noi obiecte de activitate, ca extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, fabricarea anvelopelor și a produselor din cauciuc, fabricarea tuburilor și profilelor din plastic sau fabricarea de produse ceramice.

„Vom recicla deșeurile din carieră. Proiectul este încă la nivel de cercetare industrială. Probabil vom termina testele în septembrie sau octombrie“, declara, în mai 2024, Adriean Videanu.

Fiul lui Videanu, Andrei, are legături cu acționariatul Rom Waste Solutions, una dintre cele mai importante companii din domeniul managementului deșeurilor municipale și reciclării din România.

Fabrica de sortare și tratare a deșeurilor din Dragomirești-Vale este controlată de fondul de investiții Axxess Capital, iar unitatea de reciclare, de lângă București, are o capacitate de sortare și tratare de 1.000 de tone de deșeuri pe zi.

Până acum, s-au investit 15 milioane de euro în fabrica din Dragomirești, care are 250 de angajați și unde au fost reciclate peste 100.000 de tone de deșeuri. Cifra de afaceri înregistrată, în 2022, este de 13,3 milioane de euro și un profit de 1,5 milioane de euro.

S-a propus ca 26 de fabrici de reciclare să primească finanțare prin PNRR. Ar fi vorba de 220 de milioane de euro. Fiecare proiect se va încadra în suma 500.000 euro-8,4 milioane de euro, iar înscrierile au avut loc în perioada 14 iunie-13 septembrie 2024.

Firma lui Videanu, Marmosim, deține licențe de exploatare pentru 6 dintre cele mai importante cariere din domeniul extracției rocilor naturale din țară.

Potrivit celor de la profit.ro, cea mai importantă fabrică este cea de la Rușchița-Caraș Severin, care are o capacitate de extracție de peste 15.000 mc/an.

Din alte fabrici ale fostului ministru al Economiei s-a luat piatră pentru construcția Palatului Parlamentului, Palatul Telefoanelor și Iulius Mall Timișoara.

Familia Videanu a mai încasat, în 2023, de la One United Properties 20 de milioane de euro pe terenul fostei platforme industriale Titan Mar din zona Progresului din București.

Pe lângă bani, va mai primi apartamente și spații comerciale în valoare de 15 milioane de euro din viitoarea dezvoltare imobiliare ce va fi realizată de One United.

Relația dintre familia Videanu și One United nu este prima; piatra de la Marmosim a fost folosită la proiectele rezidențiale One Herăstrău și One Rahmaninov care aparțin One United Properties.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Adriean Videanu, achitat definitiv în Dosarul Romgaz. Cristian Ene: „După 10 ani de procese, Completul de 5 judecători al ICCJ a făcut dreptate”

ÎCCJ trimite pentru a doua oară la DIICOT dosarul Romgaz