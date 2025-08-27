Prima pagină » Actualitate » Milionarul Videanu primește ajutor de la stat, aproape 30 de milioane de euro, pentru a deschide o afacere

Milionarul Videanu primește ajutor de la stat, aproape 30 de milioane de euro, pentru a deschide o afacere

Luiza Dobrescu
27 aug. 2025, 10:32, Actualitate
Milionarul Videanu primește ajutor de la stat, aproape 30 de milioane de euro, pentru a deschide o afacere

Statul român va sprijini, cu bani de la Guvern, investiția fostului ministru al Economiei și fost primar general al Capitalei, Adrian Videanu. Acesta a demarat o nouă afacere, împreună cu soția sa, Miorița, pe platforma Marmosim din Simeria. 

26,4 milioane de euro va primi familia Videanu, de la statul român, ca ajutor pentru o nouă afacere cu reciclarea deșeurilor din piatră pe care o derulează la Simeria. Potrivit celor de la profit.ro, proiectul valorează circa 40 milioane euro și va genera 72 de locuri de muncă.

În incinta platformei, firma pe care o controlează-Adam Stone,  soția lui Videanu a închiriat 11.600 mp în incinta platformei pentru ridicarea unei fabrici de reciclare a deșeurilor rezultate din carierele de piatră.

Aceeași firmă și-a deschis un punct de lucru pe platformă și a adăugat noi obiecte de activitate, ca extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, fabricarea anvelopelor și a produselor din cauciuc, fabricarea tuburilor și profilelor din plastic sau fabricarea de produse ceramice.

„Vom recicla deșeurile din carieră. Proiectul este încă la nivel de cercetare industrială. Probabil vom termina testele în septembrie sau octombrie“, declara, în mai 2024, Adriean Videanu.

Fiul lui Videanu, Andrei, are legături cu acționariatul Rom Waste Solutions, una dintre cele mai importante companii din domeniul managementului deșeurilor municipale și reciclării din România.

Fabrica de sortare și tratare a deșeurilor din Dragomirești-Vale este controlată de fondul de investiții Axxess Capital, iar unitatea de reciclare, de lângă București, are o capacitate de sortare și tratare de 1.000 de tone de deșeuri pe zi.

Până acum, s-au investit 15 milioane de euro în  fabrica din Dragomirești, care are 250 de angajați și unde au fost reciclate peste 100.000 de tone de deșeuri. Cifra de afaceri înregistrată, în 2022, este de 13,3 milioane de euro și un profit de 1,5 milioane de euro.

S-a propus ca 26 de fabrici de reciclare să primească finanțare prin PNRR. Ar fi vorba de 220 de milioane de euro. Fiecare proiect se va încadra în suma 500.000 euro-8,4 milioane de euro, iar înscrierile au avut loc în perioada 14 iunie-13 septembrie 2024.

Firma lui Videanu, Marmosim, deține licențe de exploatare pentru 6 dintre cele mai importante cariere din domeniul extracției rocilor naturale din țară.

Potrivit celor de la profit.ro, cea mai importantă fabrică este cea de la Rușchița-Caraș Severin, care are o capacitate de extracție de peste 15.000 mc/an.

Din alte fabrici ale fostului ministru al Economiei s-a luat piatră pentru construcția Palatului Parlamentului, Palatul Telefoanelor și Iulius Mall Timișoara.

Familia Videanu a mai încasat, în 2023, de la  One United Properties 20 de milioane de euro pe terenul fostei platforme industriale Titan Mar din zona Progresului din București.

Pe lângă bani, va mai primi apartamente și spații comerciale în valoare de 15 milioane de euro din viitoarea dezvoltare imobiliare ce va fi realizată de One United.

Relația dintre familia Videanu și One United nu este prima; piatra de la Marmosim a fost  folosită la proiectele rezidențiale One Herăstrău și One Rahmaninov care aparțin One United Properties.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Adriean Videanu, achitat definitiv în Dosarul Romgaz. Cristian Ene: „După 10 ani de procese, Completul de 5 judecători al ICCJ a făcut dreptate”

ÎCCJ trimite pentru a doua oară la DIICOT dosarul Romgaz

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu despre EȘECUL diplomației românești: „Expresia crizei de gândire din statul român”
10:22
Dan Dungaciu despre EȘECUL diplomației românești: „Expresia crizei de gândire din statul român”
JUSTIȚIE Paralizie generală în sistemul judiciar: JUDECĂTORII și procurorii își opresc activitatea!
10:15
Paralizie generală în sistemul judiciar: JUDECĂTORII și procurorii își opresc activitatea!
ANALIZĂ Victoriile tactice, căsătoria de conveniență și ÎNFRÂNGEREA strategică. „Poziția Moscovei este neschimbată, Ucraina se află într-o poziție dificilă”
10:00
Victoriile tactice, căsătoria de conveniență și ÎNFRÂNGEREA strategică. „Poziția Moscovei este neschimbată, Ucraina se află într-o poziție dificilă”
ACTUALITATE Trei bărbați, instruiți de militari ruși în tabere de gherilă din Bosnia, reținuți în Moldova. Pregăteau acțiuni de DESTABILIZARE în masă
09:52
Trei bărbați, instruiți de militari ruși în tabere de gherilă din Bosnia, reținuți în Moldova. Pregăteau acțiuni de DESTABILIZARE în masă
POLITICĂ Moșteanu s-a întâlnit cu Însărcinatul cu Afaceri al SUA la București: „Am avut o discuție foarte bună”
09:48
Moșteanu s-a întâlnit cu Însărcinatul cu Afaceri al SUA la București: „Am avut o discuție foarte bună”
TURISM „Marea Mediterană” din mijlocul României. Locul de basm din țara noastră de care puțini turiști au auzit
09:36
„Marea Mediterană” din mijlocul României. Locul de basm din țara noastră de care puțini turiști au auzit
Mediafax
Un bărbat a încasat 25 de ani pensia soacrei moarte. El riscă opt ani de închisoare
Digi24
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
Cancan.ro
Monica Anghel a ajuns pe masa de operații! Ce s-a întâmplat cu artista: 'Am luat cea mai bună decizie'
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Adevarul
Cum încearcă Rusia să câștige de partea sa lumea, dincolo de Occident
Mediafax
Incendiul de la Dragonul Roșu: operațiunile de curățare continuă cu buldoexcavatoare
Click
Cât a plătit Dan Negru în Istanbul pe o porție de Budinca lui Noe: „Gust de colivă și cam scump!” Cum se prepară cel mai vechi desert din lume?
Wowbiz
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Antena 3
Un bărbat care a cumpărat o geacă din piele dintr-un second hand a aflat acasă că, de fapt, a pus mâna pe o comoară
Digi24
VIDEO Sezon slab pe litoralul românesc. Decizia drastică luată de hotelieri, de la 1 septembrie, după încasările mult sub așteptări
Cancan.ro
Felix Baumgartner a fost, de fapt, ucis? Răsturnare de situație, după ultima descoperire a anchetatorilor
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Acum e unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România! În trecut a avut o altă meserie
observatornews.ro
Magistraţii blochează Justiţia din cauza reformei pensiilor. "Se ajunge la peste 42 de ani de muncă zilnică"
StirileKanalD
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
KanalD
Incendiul izbucnit marți seară la Dragonul Roșu a făcut dezastru! O hală de 2.000 de metri pătrați a fost mistuită de flăcări
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
Capital.ro
Călin Georgescu a fost trădat. Divorțul anului în politică: Nu va accepta nimeni să-l pună premier!
Evz.ro
Capitala, sub un nor gros de fum de plastic ars de la Dragonul Roșu. Garda de Mediu face măsurători abia acum
A1
Maria Avram, dărâmată după Bonfire-ul cu Oana Monea. Concurenta a sărit imediat în brațele ispitei: „Nu rămâne Oana cu el”
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
HALUCINANT! Fată de 13 ani, găsită de către mama ei spânzurată în locuința lor din Sibiu. Declarațiile vecinilor: „Era mai reținută ea și mai stingheră câteodată”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Începutul unei noi ere: Astronomii au descoperit cea mai strălucitoare explozie radio rapidă