Ministerul Agriculturii aduce modificări de ordin legislativ pentru o schemă de AJUTOR de stat pentru fermieri

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus în dezbatere publică, miercuri, un proiect de Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 137/2020 privind aprobarea sistemului de sancțiuni aplicabil pentru cererile de sprijin/plată, depuse conform angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

Noul act normativ, care poate fi consultat pe site-ul instituției, în secțiunea „Transparență decizională”, cuprinde mai multe modificări asupra sistemului de sancțiuni pentru fermieri aplicabil pentru cererile de plată depuse în anul 2025 pentru schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, făcând referire la:

completarea definițiilor referitoare la neconformitățile constatate ca urmare a controalelor efectuate;

eliminarea de la situațiile de forță majoră a situației epidemiologice internaționale, declarată pandemie, incidentă și pe teritoriul României;

prevederi ale Legii nr. 331/2024 – Codul silvic aplicabile Măsurii 15;

sancţiunile pentru supradeclararea suprafeţelor;

termenul de depunere a noului amenajament, în cazul în care amenajamentul inițial a expirat;

cazurile în care nu se aplică sancțiuni dacă beneficiarul nu a declarat toată suprafața UP;

completarea cazurilor în care se sancționează nerespectarea cerințelor obligatorii relevante – pachet 2;

respectarea cerinței privind volumul rămas nerecoltat prin tăieri de conservare;

eliminarea capitolului privind depunerea cu întârziere a cererii de plată;

introducerea sancţiunilor pentru nerespectarea condiţionalităţii în cadrul exploatației agricole;

o serie de modificări de formă ale conținutului anexei la OMADR nr. 137/2020.

Noul proiect de Ordin MADR

