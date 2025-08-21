Prima pagină » Actualitate » Ministerul Culturii, explicații cu privire la reorganizarea ORDA/Artiștii și compozitorii acuză Guvernul că le pune drepturile în pericol

Ministerul Culturii, explicații cu privire la reorganizarea ORDA/Artiștii și compozitorii acuză Guvernul că le pune drepturile în pericol

21 aug. 2025, 09:41, Actualitate
Ministerul Culturii, explicații cu privire la reorganizarea ORDA/Artiștii și compozitorii acuză Guvernul că le pune drepturile în pericol

Reorganizarea propusă în cazul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) presupune integrarea domeniului într-un cadru instituțional unitar cu menținerea expertizei, atribuțiilor și personalului specializat, se arată într-un comunicat al Ministerului Culturii. În același timp, însă, artiștii și compozitorii insistă că, prin măsurile luate, Guvernul le pune drepturile în pericol.

Ministerul susține că tratează „cu responsabilitate” domeniul drepturilor de autor și al drepturilor conexe, „esențial” pentru protejarea și valorizarea creației artistice și intelectuale.

Noua organizare aduce „avantaje clare”

Potrivit Ministerului Culturii, noua organizare aduce „avantaje clare”, precum consolidarea autorității administrative și legislative în domeniul drepturilor de autor și conexe și creșterea „coerenței instituționale”, prin reunirea competențelor într-o singură structură cu rol de inițiativă legislativă și coordonare strategică.

De asemenea, în contextul acestei noi organizări, ministerul evocă și utilizarea mai eficientă a resurselor publice, prin reducerea cheltuielilor administrative, inclusiv a costurilor legate de chirii și funcții de conducere „redundante”, întărirea capacității de control și supraveghere a organismelor de gestiune colectivă și simplificarea procedurilor administrative, în beneficiul creatorilor, artiștilor și al celor care utilizează opere protejate.

„Ministerul Culturii își asumă angajamentul de a sprijini creatorii și artiștii și de a garanta respectarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, în linie cu standardele europene și internaționale”, se arată în comunicatul citat. Dar, în același timp, se reamintește că ministerul are inițiativa legislativă în domeniul drepturilor de autor și conexe și este membru fondator al Grupului de lucru pe Probleme de Proprietate Intelectuală.

Artiștii și compozitorii se revoltă

Centrul Român Pentru Administrarea Drepturilor Artiști Interpreți (CREDIDAM) a transmis o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan privind proiectul de ordonanță de urgență inițiat de Ministerul Culturii pentru modificarea Legii 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

„Desființarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) și politizarea domeniului – transformarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor într-o simplă direcție subordonată Ministerului Culturii – nu reprezintă o reformă reală. Dimpotrivă, riscă să crească birocrația și să creeze premisele politizării prin numiri pe criterii de clientelă”, arată semnatarii scrisorii deschise.

În context, CREDIDAM „face un apel public către prim-ministrul Ilie Bolojan și solicită oprirea proiectului. Reprezentanții artiștilor și compozitorilor avertizează că adoptarea acestei ordonanțe ar produce efecte negative majore”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ministerul Culturii a rămas în urmă cu evaluarea PATRIMONIULUI. Cazurile Casa Vernescu și Parcul Etnografic Bran. Ce recomandă Curtea de Conturi

Ministerul Culturii a finanțat cu 300.000 de euro festivalul Rock Posada, organizat de un director din același minister

Citește și

SPORT Unde poți vedea la televizor Aberdeen-FCSB, din play-off-ul Europa League. Doar două posturi tv transmit partida din Scoția
10:16
Unde poți vedea la televizor Aberdeen-FCSB, din play-off-ul Europa League. Doar două posturi tv transmit partida din Scoția
ANALIZĂ Demonstrație de forță la Casa Albă. „Putin va eticheta Europa și Ucraina drept partea NEREZONABILĂ în viitoarea sa relație cu Trump”
10:00
Demonstrație de forță la Casa Albă. „Putin va eticheta Europa și Ucraina drept partea NEREZONABILĂ în viitoarea sa relație cu Trump”
ACTUALITATE Care sunt alimentele perfecte pentru imunitate, potrivit nutriționistului Mihaela Bilic
09:59
Care sunt alimentele perfecte pentru imunitate, potrivit nutriționistului Mihaela Bilic
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Ca să acoperim ABSURDUL în care ne aflăm, ne jucăm de-a garanțiile de securitate”
09:58
Dan Dungaciu: „Ca să acoperim ABSURDUL în care ne aflăm, ne jucăm de-a garanțiile de securitate”
ULTIMA ORĂ Fost director de la Transporturi, găsit mort în cimitir. Primele IPOTEZE ale anchetatorilor după tragedie
09:58
Fost director de la Transporturi, găsit mort în cimitir. Primele IPOTEZE ale anchetatorilor după tragedie
ACTUALITATE Care este cea mai bună făină pentru a face pâine. Are conţinut scăzut de carbohidraţi şi este bogată în proteine
09:41
Care este cea mai bună făină pentru a face pâine. Are conţinut scăzut de carbohidraţi şi este bogată în proteine
Mediafax
România trimite 51 de pompieri în Spania pentru a ajuta în lupta cu incendiile de pădure
Digi24
Europa vrea ca Trump să trimită avioane de vânătoare F-35 în România, ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina (The Times)
Cancan.ro
Mama fetei moarte pe A1 face dezvăluiri SFÂȘIETOARE. De ce s-au aruncat minora și iubitul ei în fața TIR-ului, de fapt
Prosport.ro
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Mediafax
Programul Litoralul pentru toți: Ediție nouă cu prețuri de la 53 lei/noapte/persoană
Click
Insula superbă din Europa unde sute de localnici au ajuns să trăiască în rulote și corturi. Cât costă chiria în această destinație de vacanță
Wowbiz
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Giorgianei
Antena 3
La 24 de ani a fost diagnosticată cu cancer și a ajuns în ultima etapă de chimioterapie, însă nu știa că urmează vești și mai brutale
Digi24
Putin a avut un avantaj în Alaska, dar summitul de la Washington arată că și-a forțat norocul: „Scopul a fost manipularea lui Trump”
Cancan.ro
BREAKING | Influnceriță de 27 de ani, împușcată mortal în mașina soțului ei
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
observatornews.ro
"Nu ştiu ce a avut în minte". Filmul tragediei de pe A1: Cum s-a transformat o poveste de iubire într-o dramă
StirileKanalD
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
KanalD
Ce a postat adolescenta care a murit pe A1 înainte cu doar o săptămână de tragedie. Comentariul lăsat de iubitul ei: „Te iubesc”
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Ai voie să circuli pe prima bandă cu 130 km/h? Ce spune Codul Rutier 2025 despre limitele de viteză
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Capital.ro
Regulă pentru românii care își fac sau își schimbă buletinul! Trebuie să prezinte obligatoriu aceste acte
Evz.ro
Vedetă din Franța, moartă în urma unei provocări extreme
A1
Nicușor Dan și familia sa au făcut spectacol pe ringul de dans la o nuntă, lângă București. Cum a fost surprins președintele
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mărturiile șoferului care a acroșat din plin un cuplu, pe autostrada A1, București-Pitești! Filmul tragediei romantice este unul greu de urmat
RadioImpuls
Scandal uriaș la „Tabără cu Iuliana Beregoi”! De ce a refuzat artista să facă poze cu fanii care au plătit 999 € pentru vacanță
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă către BULĂ: - Ai pe masă Moet, caviar, fructe de mare….. mie când îmi dai datoria?
Descopera.ro
Un obiect fantomatic care orbitează în jurul Căii Lactee i-a uimit pe astronomi
SPORT Anunț important pentru Dinamo. Răzvan Burleanu: „Își poate depune dosarul de licenţă UEFA pentru următorul sezon competiţional”
09:58
Anunț important pentru Dinamo. Răzvan Burleanu: „Își poate depune dosarul de licenţă UEFA pentru următorul sezon competiţional”
EXTERNE Secretarul general al ONU solicită un ARMISTIȚIU imediat în Fâșia Gaza/ Guterres se opune planului israelian de cucerire a orașului Gaza
09:55
Secretarul general al ONU solicită un ARMISTIȚIU imediat în Fâșia Gaza/ Guterres se opune planului israelian de cucerire a orașului Gaza
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „PUTIN se va întâlni cu Zelenski doar când va semna capitularea”
09:27
Dan Dungaciu: „PUTIN se va întâlni cu Zelenski doar când va semna capitularea”
POLITICĂ Ministrul Manole a explicat cine și care sunt metodele prin care cei eligibili pot obține voucherele lunare de energie
09:20
Ministrul Manole a explicat cine și care sunt metodele prin care cei eligibili pot obține voucherele lunare de energie
ACTUALITATE Se congelează sau nu roșiile? Care este, de fapt, cea mai ușoară metodă de conservare
09:18
Se congelează sau nu roșiile? Care este, de fapt, cea mai ușoară metodă de conservare
EXTERNE Ministrul chinez de Externe cere consolidarea COOPERĂRII cu Pakistanul și Afganistanul/ Beijingul încearcă să contracareze forțele teroriste
09:16
Ministrul chinez de Externe cere consolidarea COOPERĂRII cu Pakistanul și Afganistanul/ Beijingul încearcă să contracareze forțele teroriste