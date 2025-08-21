Ministerul Culturii, explicații cu privire la reorganizarea ORDA/Artiștii și compozitorii acuză Guvernul că le pune drepturile în pericol

Reorganizarea propusă în cazul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) presupune integrarea domeniului într-un cadru instituțional unitar cu menținerea expertizei, atribuțiilor și personalului specializat, se arată într-un comunicat al Ministerului Culturii. În același timp, însă, artiștii și compozitorii insistă că, prin măsurile luate, Guvernul le pune drepturile în pericol.

Ministerul susține că tratează „cu responsabilitate” domeniul drepturilor de autor și al drepturilor conexe, „esențial” pentru protejarea și valorizarea creației artistice și intelectuale.

Noua organizare aduce „avantaje clare”

Potrivit Ministerului Culturii, noua organizare aduce „avantaje clare”, precum consolidarea autorității administrative și legislative în domeniul drepturilor de autor și conexe și creșterea „coerenței instituționale”, prin reunirea competențelor într-o singură structură cu rol de inițiativă legislativă și coordonare strategică.

De asemenea, în contextul acestei noi organizări, ministerul evocă și utilizarea mai eficientă a resurselor publice, prin reducerea cheltuielilor administrative, inclusiv a costurilor legate de chirii și funcții de conducere „redundante”, întărirea capacității de control și supraveghere a organismelor de gestiune colectivă și simplificarea procedurilor administrative, în beneficiul creatorilor, artiștilor și al celor care utilizează opere protejate.

„Ministerul Culturii își asumă angajamentul de a sprijini creatorii și artiștii și de a garanta respectarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, în linie cu standardele europene și internaționale”, se arată în comunicatul citat. Dar, în același timp, se reamintește că ministerul are inițiativa legislativă în domeniul drepturilor de autor și conexe și este membru fondator al Grupului de lucru pe Probleme de Proprietate Intelectuală.

Artiștii și compozitorii se revoltă

Centrul Român Pentru Administrarea Drepturilor Artiști Interpreți (CREDIDAM) a transmis o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan privind proiectul de ordonanță de urgență inițiat de Ministerul Culturii pentru modificarea Legii 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

„Desființarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) și politizarea domeniului – transformarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor într-o simplă direcție subordonată Ministerului Culturii – nu reprezintă o reformă reală. Dimpotrivă, riscă să crească birocrația și să creeze premisele politizării prin numiri pe criterii de clientelă”, arată semnatarii scrisorii deschise.

În context, CREDIDAM „face un apel public către prim-ministrul Ilie Bolojan și solicită oprirea proiectului. Reprezentanții artiștilor și compozitorilor avertizează că adoptarea acestei ordonanțe ar produce efecte negative majore”.

