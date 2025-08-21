Ministerul Energiei a anunțat cum vrea să REDUCĂ facturile cu 25%. Ce rol va avea intervalul orar de consum

Ministerul Energiei a anunțat un pachet de măsuri prin care facturile la energie electrică să scadă cu cel puțin 25%. Scurtarea lanțului de tranzacționare pe piața de energie, investiții în rețele și eliminarea speculei sunt câteva dintre propuneri.

În acest moment, România are cele mai mari prețuri din Uniunea Europeană (UE) și ar urma să avem și în țara noastră tarife diferențiate, adică prețuri mai mici în intervalele orare în care producția este mare, așa cum se întâmplă în alte țări europene. Dar experții în energieavertizează că implementarea acestor măsuri ar putea dura ani de zile.

După mai multe discuții cu reprezentanți ai producătorilor, furnizorilor și instituțiilor din domeniu, ministrul Energiei – Bogdan Ivan – propune opt soluții care ar duce la scăderea facturilor. Printre acestea ele se numără și implementarea tarifelor dinamice și a contorizării inteligente.

Vârfurile de consum sunt, în general, seara, între orele 18 și 22. Însă cea mai ieftină energie produsă și tranzacționată pe bursă este între orele 11 și 18, mai ales că producția de energie verde a crescut.

De exemplu, la începutul acestei săptămâni, marți, între 11 și 13, prețul energiei a fost de cel mult 52 de lei pe MWh, în timp ce în intervalul de vârf de seară a ajuns până la 1.500 de lei pe MWh.

Dacă oamenii și companiile ar adapta consumul în funcție de preț, cum ar fi să programeze mașinile de spălat sau alte electrocasnice la prânz, ar plăti mai puțin, s-ar reduce presiunea pe rețele și ar scădea și necesarul de importuri, pentru că sunt zile când România importă multă energie.

Dar, pentru asta, este nevoie de contorizare inteligentă, care există în prezent la doar o treime din clienți, notează Știrile Pro TV.

Ministrul mai promite și accelerarea procesului de digitalizare, dar pe listă mai apar și alte măsuri, precum eliminarea speculei, scurtarea lanțului de tranzacționare pe piață, dar și investiții în rețele pentru o mai bună conectivitate cu Europa de Vest.

„Împreună cu europarlamentarii români, indiferent din partidul din care fac parte, să facem absolut toate demersurile pentru a găsi finanțări pentru interconectare cu rețelele din Europa de Vest, care azi produc și vând energie ieftină”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Alături de promisiunea că va crește și producția, aceste măsuri au fost incluse într-un memorandum care ar urma să fie adoptat la următoarea ședință de Guvern.