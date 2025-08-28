Ministerul Transporturilor cere guvernanților sancțiuni, prin lege, împotriva angajaților băuți sau drogați din CFR, metrou și tramvai

Conducerea companiilor care deservesc servicii de transport în comun în țară, de genul metrou, tramvai și trenuri, vrea o lege care să reglementeze sancțiunile pentru angajații care sunt prinși sub influența alcoolului sau a drogurilor, în timpul serviciului. Proiectul de lege se află pe masa Guvernului, de joi.

Ministerul Infrastructurii și Transporturilor a depus un proiect de lege prin care vrea sancționarea ceferiștilor, vatmanilor și angajaților Metrorex care beau sau se droghează în timpul serviciului. Joi, acesta va fi discutat în ședința de guvern.

Proiectul de act normativ a fost creat cu un scop foarte clar.

„Reglementărea, la nivel primar, care să permită elaborarea normelor privind verificarea și constatarea consumului de alcool sau de substanțe psihoactive și de stabilire a contravențiilor și sancționare a consumului de alcool în cazul personalului cu atribuții privind siguranța circulației în transportul feroviar și cu metroul constatat sub limita prevăzută de dispozițiile Codului penal, precum și a normelor privind recoltarea, depozitarea și transportul mostrelor biologice în vederea stabilirii îmbibației de alcool în sânge sau a prezenței în organism a substanțelor psihoactive, în cazul personalului cu atribuții privind siguranța circulației în transportul feroviar și cu metroul”, după cum reiese din textul de lege propus.

Ministerul a mai elaborat un astfel de proiect, la începutul anului, însă a fost incomplet și a fost respins.

Sursă foto CFR Călători

